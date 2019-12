Habló la mujer que denunció por violación a Pablo Rago: "Me arruinó la vida"

El actor Pablo Rago fue recientemente denunciado por abuso sexual por un hecho que habría sucedido en su casa, en 2015. La víctima, Érica Basile, presentó el 17 de diciembre en la Comisaría N° 11 de la Ciudad de Buenos Aires. En el caso interviene el Juzgado en lo Correccional y Criminal N° 73.

Este jueves, Érica aseguró que desde que radicó la denuncia tiene ataques de pánico, y que la está pasando “mal”. “Me venía perturbando hace años y lo vengo callando. No hablé con nadie. Con mi familia tampoco”, sostuvo en una entrevista en Nosotros a la mañana (El Trece)

En su relato, la mujer indicó que aceptó la invitación de Rago a su domicilio porque “había química entre los dos”. Y siguió, sin entrar en detalles: “Cuando llegué estaba todo muy bien, hasta que se presenta una situación que yo no esperaba, que no es lo que yo practico”. Tras la consulta del periodista Tomás Dente, confirmó que el actor “estaba fumando un cigarrillo de marihuana”.

“Me pide una práctica sexual, yo me niego y él se enoja, y se pone agresivo. Me empieza a insultar, a denigrar”, relató Érica, quien reprodujo las palabras que le habría dicho el actor al cuestionarla: “¿Para qué viniste?”. También, explicó que previamente se habían besado. “Hasta ahí estaba todo bien, pero saltó con eso que no tenía nada que ver, al menos para mí. Yo no...”, comentó, interrumpiéndose, para luego confirmar que “directamente hubo penetración” sin su consentimiento.

Érica –quien es actriz– no volvió a hablar con él de lo sucedido, aunque sí continuaron el contacto. “Me enviaba videos masrtubándose. Eso fue bastante incómodo. No lo bloqueé porque habíamos quedado en un tema de trabajo, que yo seguía esperando, y nunca me respondió. Solamente me cambiaba de tema”, describió.

Enojada por el silencio de Rago, que no se manifestó públicamente desde que se realizó la denuncia, expresó: “Me gustaría que Pablo saliera a hablar y diga que lo que yo digo que es mentira. Que diga que él no me tocó, que no estuvo con una cámara y me abusó. Solo él y yo sabemos lo que pasó”. Y concluyó: “Me arruinó la vida porque me humilló. Me siento humillada por completo. Estoy entera por mis cuatro hijos, que los amo y son mi orgullo”.