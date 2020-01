Carlos Tevez reveló detalles de su charla con Juan Román Riquelme para seguir en Boca

En diálogo con Fox Sports, Carlos Tevez reconoció que tuvo una charla íntima con Juan Román Riquelme para arreglar su continuidad como jugador de Boca. Lejos de polemizar, 'Apache' reveló algunos detalles de su encuentro con el vicepresidente 2° del 'Xeneize'.

"Con Román hablamos. Siempre dije que nos debíamos una charla entre los dos. Como le dije a la gente, lo arreglamos en cinco minutos. Nos dijimos todo los que nos teníamos que decir y está todo más que bien", manifestó 'Carlitos', quien a su vez manifestó que no dará mayores precisiones sobre lo dialogado con Román: "Lo dicho quedará todo en privado".

"TENGO CLARO QUE ME RETIRO EN BOCA"#FOXRadio | Carlos Tevez le dejó su mensaje a la gente Xeneize y aclaró que sólo que se ve jugando con esta camiseta. pic.twitter.com/cxaBGpDBOY — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) January 16, 2020

Por otra parte, Tevez se refirió a la relación con su nuevo entrenador y al protagonismo que le ha otorgado en el primer amistoso del año 2020. Miguel Ángel Russo le dio la cinta de capitán y fue titular en el triunfo 2-0 sobre Universidad de Perú. "Con Russo hablamos de fútbol que es lo más sano. Me pidió que no baje tanto y que me quede más arriba que es donde se puede hacer más daño", sentenció el 'Apache'.