Amada por la cultura de los '90, la estrella internacional Britney Spears cumple 38 años. Creadora de éxitos discográficos como "Oops...I Did It Again", la cantante supo atravesar la fama y la gloria, dotándose de un sello estético fresco, juvenil y original. Crónica interactiva de la chica que reinventó la industria del pop, se cayó, y se levanto nuevamente.