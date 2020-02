Bochornosa chicana de Eduardo Salvio sobre los hinchas visitantes en las canchas de fútbol

El mediocampista de Boca Eduardo 'Toto' Salvio se refirió a la presencia del público del 'Xeneize' en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y utilizó una expresión poco feliz.

Boca consiguió un importante triunfo ante Talleres (2-1) que le permite seguir prendido en la Superliga y lo pudo festejar con 15 mil fanáticos que asistieron al Kempes. Esa ya particularidad del fútbol argentino, fue destacada por hinchas y jugadores, entre ellos Salvio, que hizo un polémico comenatario.

Junto con una foto de la hincha en las historias de Instagram, 'Toto' escribió: "Dicen que prohibieron los visitantes porque Boca es local en todas partes". El mensaje desconoce los hechos de violencia y muertes que llevaron a no permitir que las dos hinchadas presencien un partido.

La prohibición del público visitante rige dese 2013, luego de que el 10 de junio de ese año murió el hincha de Lanús Martín Jerez en el estadio Ciudad de La Plata durante incidentes entre los fanáticos del 'Grana' y la policía Bonaerense en la tribuna visitante. Si bien no existe un registro oficial la organización Salvemos al Fútbol lleva adelante un relevamiento a partir del monitero de medios, que alcanza 332 muertes relacionadas con el fútbol. No obstante, la medida de jugar los partidos sólo con la parcialidad local no ha modificado la situación de la violencia en el fútbol y los hechos siguen ocurriendo, incluso entre facciones del mismo equipo.

