Bob Dylan estrena "Murder most foul", su nueva canción tras ocho años de silencio creativo

Tuvieron que pasar ocho años de silencio creativo para que Bob Dylan regalase una nueva canción a su público. Pero de forma imprevista, el artista sorprendió a todos con un nuevo lanzamiento: se trata de "Murder most foul", donde toma como eje uno de los hechos más sensibles de la historia de Estados Unidos, el asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy en 1963. Un tema inesperado que dura 17 minutos.

La novedad fue difundida esta madrugada por el propio Dylan a través de su cuenta oficial de Twitter, junto a un mensaje para sus seguidores y el pedido de precaución por la situación que está atravesando el planeta. “Saludo a mis fanáticos y seguidores con gratitud -escribió- por todo su apoyo y lealtad a lo largo de los años. Esta es una canción inédita que grabamos hace un tiempo y que puede resultar interesante. Manténganse a salvo, estén atentos y que Dios esté con ustedes”, replicó.

Greetings to my fans and followers with gratitude for all your support and loyalty across the years.

This is an unreleased song we recorded a while back that you might find interesting.

Stay safe, stay observant and may God be with you.

