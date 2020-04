Beto Casella destrozó a Jorge Lanata y estalló en insultos al conductor

El conductor Beto Casella arremetió contra el operador periodístico del Grupo Clarín, Jorge Lanata, por sus comentarios discriminatorios contra la panelista de Bendita, Victoria Braier.

"¿Quién es la que habla, es una persona extranjera? ¿Es argentina? Porque habla como un distribuidor de Rappi”, dijo Lanata con tono de burla en su programa de radio en Radio Mitre.

En el programa de Bendita, no dejó de pasar ese comentario y le dedicaron un informe completo. Cuando terminó, la primera en hacer un comentario fue la co-conductora Edith Hermida: “Hay que explicarle a Jorge Lanata que Argentina es un país muy grande, que tiene varias tonadas: la cordobesa, la formoseña, la correntina, la santiagueña y la tucumana”.

Asimismo, Alejandra Maglietti habló en nombre de los argentinos del interior: “Una de las cosas que más sufrimos los que venimos del interior es que nos critiquen mucho por la tonada”.

Acto seguido, Casella tomó la palabra y disparó: “Si yo tuviera un amigo que veo que empieza a definir a la gente por si es más o menos conocida, lo agarro del cogote, lo meto en una habitación y le digo: ‘Pedazo de forro, te comiste a tu personaje”.

“Vos no sos ni el conductor televisivo ni el conductor radial, acordate de dónde viniste. Vos sos ese’. Como Lanata no es mi amigo, no se lo voy a decir. No sé si queda claro”, sentenció.