Bebe Contepomi habló tras la viralización de un video en el que señalaron su llamativo movimiento de mandíbula

Bebe Contepomi se transformó en la principal tendencia de Twitter Argentina en las últimas horas, pero no por un motivo periodístico. Un fragmento de la entrevista al artista J Balbin en vivo, que transmitió desde Instagram, se viralizó en todas las redes sociales porque los usuarios interpretaron que movía la mandíbula en demasía, una característica de las personas que consumen cocaína.

“Cortan diez segundos, y yo, que tengo varios tics, me los vi todos. Rascada de pelo, boca, nariz, todo. Mi rascada de pelo es como de emoción y alegría. Está la mandíbula, como siempre, y también rascada de pómulo. Hoy me levanté siendo tendencia”, reconoció el periodista en diálogo con Juan Di Natale, quien también se sumó a las bromas diciendo que es una buena noticia “que haya podido dormir”.

Por los comentarios sobre este fragmento de su vivo con J Balvin

“Hay gente que lo celebra, que aprovecha para bardear y también quienes se preocupan por vos, Bebe”, le indicó el ex CQC a su colega.

Por su parte, el columnista de TN aseguró: “es divertido, pero de repente algunos se ponen gorras y violentos. Me chupa un huevo, pero a mi mujer, que le gustan las redes, me dice 'No leas mi amor'. ¡No las leo cuando me dicen cosas lindas! ¿Las voy a leer cuando me dicen cosas feas?'”.

Ya en un tono más serio, el periodista afirmó estar sano y que incluso habló con Andrés Calamaro sobre las acusaciones que recibió sobre consumir droga.