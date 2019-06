El periodista ultramacrista Nicolás Wiñazki fue asaltado en la localidad bonaerense de Morón luego de retirar dinero en un banco de la zona.

El hecho ocurrió mientras el conductor de la señal de noticias TN esperaba para comprar en un kiosko de la zona. Antes de que lo atendieran, un hombre le un saco donde llevaba el dinero, según reveló el portal de noticias del medio.

De acuerdo con lo relatado por el periodista "no hubo violencia". El delincuente se escabulló rápidamente y se subió a una moto donde lo esperaba un cómplice.

Junto con el dinero también le quitaron la billetera con los documentos y tarjetas de crédito y débito. "No creo que me estuvieran siguiendo. No me pidieron las llaves del auto ni el celular que tenía en la mano", detalló Wiñazki.

En su programa en TN, el periodista: "Saqué plata de un banco, venía para el canal y después de 15 minutos de camino paré en un quiosco, agarré el saco y ni siquiera sabía que ahí tenía la plata. Cuando caminé para el quiosco había una persona parada, me manoteó el saco, se subió a una moto y se fue".