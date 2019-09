Antonio Laje, sobre la tragedia en Ezeiza: "Si aceleraron la obra sin controlar la seguridad es gravísimo"

El periodista Antonio Laje explotó contra el gobierno de Mauricio Macri tras la tragedia en el Aeropuerto de Ezeiza que se cobró la vida de un obrero y aseguró que, en el caso de que se haya acelerado la obra para llegar a la veda electoral, sería "gravísimo".

En primer lugar, el conductor planteó las dudas entorno a la responsabilidad del gobierno: "Muchos, lo que estas planteando, es si aceleraron las obras para que esto se pueda inaugurar antes de la veda electoral que es el 4 de octubre. Es una pregunta que tiene que responder la investigación judicial".

"No tiene nada que ver el diseño, el proyecto, o la seguridad. Lo que se plantea acá es si quisieron inaugurarla antes del 4 de octubre, después viene la veda electoral y no podes hacer un acto de campaña. Entonces metiste toda la gente que pudiste para sacarla cuanto antes y no controlaste la seguridad de toda la obra", sostuvo el conductor de Buenos Días América.

Y añadió: "Si vos aceleraste la obra, y no vigilaste las condiciones de seguridad es gravísimo". Por su parte, su colega Ramón Indart suscribió al planteo del conductor: "La causa recién arranca, pudo haber sido una fatalidad. Pero esta pregunta política es clave, porque es de una gravedad impactante".

"¿Realmente fue una tragedia, una fatalidad, un operario termina enganchando la grúa en uno de los andamios? ¿O aceleraron tanto los tiempos por una cuestión política que había muchas empresas, muchos gremios, mucho operario, y no bien manejado?", interrogó Laje.