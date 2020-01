Andrés Calamaro se refirió al cordero arrojado desde un helicóptero y le dedicó unos poemas

Andrés Calamaro se refirió a la polémica por el animal arrojado desde un helicóptero en Punta del Este y, luego de calificarlo como "chancho", compartió varios tuits con poemas dedicados a él.

El animal fue lanzado y cayó en la pileta del empresario y pareja de Lara Bernasconi, Federico Álvarez Castillo, en Punta del Este. En sus controvertidas publicaciones, en las que bromea sobre el tema, Calamaro ironiza con la caída del porcino y sugiere algunas formas de comerlo: con Cabernet y champignones, con papas, con tomillos, o en forma de paté.

“Si viene cayendo un chancho / Como prendido a una teta. Le preparo la pileta / A la larga y a lo ancho. Y que caiga lo más pancho / Desde el cielo y de rodillas. Que me hablaron maravillas / Del continente del cerdo. Estamos todos de acuerdo / La sangre son las morcillas”, dijo en el primero de los tuits.

Luego, "El Salmón" continuó: “Si tiene etiqueta negra / Es el chancho del verano. Viene volando el marrano / Y el aire lo desintegra. Un chancho no tiene suegra / Pero sí tiene destino. Se lo acompaña con vino / Cabernet y champiñones. Se tira de los aviones / Llega paté de porcino. El chancho tiene una orquesta / Toca una vez por semana. En el Hilton Punta Cana / Donde nadie le molesta. Lo que no suma ni resta / Puede caer en el este. Donde el paisaje es agreste / Para mi chancho volando. El cielo está vomitando / No creo que se moleste".

“A la pileta con papas / A mi puerco se comieron. Algo distinto le vieron / Un asado por etapas. Rancho con techo de chapas / De Álvarez del Castillo. Con tenedor y cuchillo / En las buenas y en las malas. Siempre hay un chancho con alas / Aromado con tomillo. Quiero negra mi etiqueta / Por algo visto de luto. Solo la luz de un charuto / La sombra de tu silueta. Redondo y a la pileta / Acapulco y clavadista. No hay chancho que se resista / Al histórico clavado / Helicóptero y grabado / Tapa de alguna revista”, siguió.

Por último, cerró: “No vas a ver a mi cerda / Mañana en los portales. Tengo corderos lechales / Y un helicóptero a cuerda. Cuando el destino me muerda / Y me inocule veneno. Voy a esperarlo sereno / Como el chancho con la estaca. Lo espera fuego de Ithaca / Para un asadito bueno”.

En las últimas horas, se viralizó un video que muestra cómo arrojan a un animal (no se sabe si es chancho o cordero) desde un helicóptero a la piscina de la casa de Álvarez Castillo, dueño de la marca Etiqueta Negra.

En su cuenta de Instagram, agregó: “Quiero repudiar este hecho de vandalismo del cual fuimos víctimas mi familia y yo. Al momento del hecho nos encontrábamos dentro del hogar cuando sentimos un fuerte ruido en el jardín; al salir percibimos el acto aberrante que nos llevó a un gran desconcierto por una broma de muy mal gusto”.