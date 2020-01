Alberto Fernández sobre la deuda: "El tema deuda solo actúa Martín Guzmán, y yo soy otro vocero”

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, dio una entrevista en la que se refirió a la necesidad de una definición “medianamente rápida” sobre la deuda externa.

En diálogo con C5N, el primer mandatario contó sobre su charla con el primer ministro Benjamín Netanyahu en relación al tema: “Pude contarle qué es lo que le pasó a Argentina. Cómo había funcionado con cierta negligencia de los que dieron los préstamos, con una enorme irresponsabilidad del Estado Argentino y con cierta complacencia del FMI.

“Le explique mi idea. Que nos permitan crecer pero antes que anda sacar a la Argentina de la crisis social que vivimos”, agregó. “Volví muy satisfecho del encuentro”, enfatizó.

En paralelo, también se refirió a la visita del ministro de Economía a Estados Unidos: "Necesitamos una definición medianamente rápida sobre la deuda. Estamos frente a una negociación y tenemos que ser cuidadosos y mantener ciertas reservas. Cualquier cosa que digan los medios puede significar algo que despierte expectativas indebidas o malestares indebidos”.

“Hay que re ordenar las cosas para que no se especule. El tema deuda solo actúa Martín Guzmán, y yo soy otro vocero”.

También criticó el reciente video que publicó Mauricio Macri en sus redes en los que explicaba que sabía los malos resultados que podía tener tomar préstamos públicos de manera irresponsable.

“Me impresionó mucho que un presidente de la Argentina diga que él sabía que tomar deuda iba a hacer explotar al país. Y que la mejor solución que encontró fue pedirle dinero al FMI para pagarles, aunque lo uso para todo menos pagar esas deudas”.

“Si un ministro me induce a hacer algo que va a lastimar la vida de los argentinos, no avanzo un paso más. En eso no tengo anda que ver con Macri”, agregó.