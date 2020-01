Alberto Fernández sobre Alberto Nisman: "No apareció una prueba que diga que lo mataron"

Alberto Fernández habló sobre la polémica generada a partir del documental de Netflix sobre la muerte de Alberto Nisman y sostuvo que "no apareció una sola prueba seria" para afirmar que el fiscal fue asesinado en su departamente de la torre Le Parc.

Frente a la consulta de que si hubo un cambio de postura respecto a la muerte del Fiscal general expresó: "Sobre ese tema, he dicho toda mi vida lo mismo. Lo conocí a Nisman, lo vi pocos días antes de su muerte. Viendo lo que era su conducta, un hombre exultante por lo que estaba haciendo, me cuesta creer que alguien que estaba viviendo ese momento de euforia pueda terminar suicidándose. Me permito dudar por eso que he visto", sostuvo el mandatario.

Siguiendo la línea de la Ministra de Seguridad, Sabina Federic cuestionó la "pericia absurda" de Gendarmería y pidió que se investiguen "llamados" que recibió el difunto fiscal "horas previas" a su fallecimiento. En declaraciones a Radio 10 el Presidente dijo: "Pero también dije que en el caso Nisman uno debe aplicar las reglas de la novela policial inglesa: ¿quién se beneficia con el crimen? La única perjudicada como un `crimen´ era Cristina (Kirchner). En el documental también dije, no sé si lo dejaron o lo editaron, que no tenía ninguna duda de la ajenidad del Gobierno en el hecho".

Al respecto, el líder del Frente de Todos cuestionó la pericia que realizó la Gendarmería y que determinó que el extitular de la Unidad AMIA habría sido asesinado. "No apareció una sola prueba seria que diga que a Nisman lo mataron. Apareció una pericia absurda que contradice los más elementales de la criminología mundial hecha sobre un escenario montado no sé cuántos años después de la muerte de Nisman sin que nadie de los que participó haya estado en el momento en el que ocurrió. Nunca vi una cosa igual. Le quito toda seriedad", remarcó.

Y enfatizó: "Me gustaría saber qué pasó con Nisman y si se suicidó, quisiera saber por qué se suicidó; y para saber por qué se suicidó hay llamados mucho más constantes, mucho más permanentes, horas previas a la muerte, que no son los míos. Podrían investigar eso", subrayó.

En 2017, el actual Presidente brindó su testimonio para la producción de Netflix y afirmó: "Hasta el día de hoy, dudo que se haya suicidado".