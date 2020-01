Alberto Fernández pidió ayuda al papa Francisco por la deuda

El presidente de la Nación Alberto Fernández contó que, en su encuentro a solas con el papa Francisco, le pidió "ayuda en el tema de la deuda", y sostuvo que el Sumo Pontífice le dijo que siempre lo "ayuda" y que "siempre" lo va a ayudará".



"Le pedí que todo lo que pueda hacer para ayudarnos lo haga y lo va a hacer", consignó el mandatario en la conferencia de prensa que ofrecía en el mediodía romano, en la residencia de la embajada argentina ante la Santa Sede, según informó la agencia estatal Télam.

El encuentro ocupó más de 40 minutos y en las primeras imágenes se pudo ver el buen trato entre ambos.

En otro tema, el presidente Fernández sostuvo que comparte con Francisco "una suerte de obsesión, que es terminar con la disputa entre los argentinos", y manifestó que los dos están de acuerdo con que "la Argentina tiene que terminar sus tiempos de disputa".

"Los argentinos tenemos que respetarnos y terminar con la locura de no hacerlo. Es un país en el que hace mucho tiempo todo es blanco o negro, y donde el de la vereda de enfrente no merece respeto, pero no hay ndie en la vereda de enfrente, sino simplemente alguien que piensa distinto", aseveró el mandatario en la rueda de prensa que ofrecía en Roma tras su encuentro a solas con el papa Francisco.

"Los temas que nos preocupan son la pobreza, la marginación. El Santo Padre está preocupado por esas cosas. Muchos argentinos están viviendo una situación de crisis y el Papa está preocupado por eso", había declarado Alberto Fernández en un breve contacto con la prensa en la capital italiana antes de ingresar al encuentro.

El jefe de Estado estuvo acompañado por la primera dama, Fabiola Yáñez; el canciller, Felipe Solá; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz; entre otros.