En diálogo con Santiago del Moro, el presidente de la Nación Alberto Fernández aseguró que no les pedirá bajas de sueldos a sus ministros, manifestó que esa solicitud es "populista" y dejó en evidencia a los integrantes de la Corte Suprema de la Justicia.

"Yo ya expliqué lo que creo: si el Congreso hiciera todo este esfuerzo, en cuatro o cinco meses lo máximo que se podría aportar son 200 millones de pesos. Esa no es la solución y yo no estoy dispuesto a pedirle a un Ministro que está a disposición de la gente bajarse un sueldo que es absolutamente razonable", aseguró Fernández, confirmando que no solicitará que su gabinete baje sus ingresos.

Allí fue cuando comparó los ingresos de un ministro de la Corte con el mismísimo presidente de la Nación: "Por ahí uno escucha que un ministro de la Corte dona un 25% y eso la gente lo ve muy bien. Pero un 25% de ese sueldo es casi lo que gana un presidente de la República. Detrás de eso hay una acción encubierta en contra de la política".

"Fomentaron la antipolítica, nos gobernaron los CEOs, y así estamos"

"Yo creo en la política cuando se hace honesta y dignamente. Nosotros estamos absolutamente dedicados a trabajar dignamente. No tenemos empresas privadas, no tenemos cuentas offshore, no dependemos de lo que mi familia me da, vivimos de nuestro sueldo. No lo voy a hacer con ninguno de mis ministros. Eso es un acto de populismo, que en verdad no resuelve el problema. Y, para lo único que sirve, es para fomentar la antipolítica", sentenció Alberto.