Alberto Fernández contó su "locurilla" de cuarentena por el coronavirus

El presidente Alberto Fernández contó que algunos días se le ocurre tomar las llaves de su auto para conducir por las calles de Buenos Aires y observar cómo se cumple la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

"El otro día salí a dar vueltas con mi auto con esta locurita que me agarra cada tanto. Iba mirando los colectivos, que me llamó la atención que iban muy vacíos, pero que no iban sentados uno en cada punta sino que iba uno atrás de otro", afirmó Alberto en Radio Mitre.

La iniciativa personal de mantener un contacto directo con las medidas que se toman era también un gesto que tenía el ex presidente, Nestor Kirchner, quien en una entrevista con José Pablo Feinmann contó que tomaba la guía telefónica y llamaba por azar a vecinos para consultarlos por su gestión.

Alberto hizo el comentario en referencia a los transportes luego de la pandemia y la necesidad de mantener restricciones luego de que el 13 de abril termine la cuarentena obligatoria.



"Si uno habilita los transportes de larga distancia pasa lo mismo que con los viajes al exterior. La otra vez llegó un micro lleno de extranjeros que recorrieron toda la Argentina, porque nadie quería hacerlos bajar en ningún lado. Terminaron haciendo la cuarentena acá. El riesgo es que uno puede contagiar a todo el colectivo", explicó Alberto.