En las últimas horas, se conoció que una figura de la Selección Argentina se probó en las Inferiores de River y fue rechazada por el 'Millonario'. Se trata de Adolfo Gaich, quien actualmente es una de las cartas de ataque más poderosas de San Lorenzo y una promesa para el futuro en vistas al Mundial 2023.

Según detalló Infobae, el delantero cordobés probó suerte en Núñez allá por el año 2008 y metió varios goles en dos amistosos disputados dentro de un predio ubicado en Villa Martelli. De todos modos, y pese a que desde River pidieron el número de teléfono de su padre, Adolfo nunca fue contactado y así se dinamitaron sus ilusiones de jugar en 'La Banda'.

"Lo tomé como una linda experiencia de vida", sentenció Gaich, quien este viernes jugará ante Chile en el Preolímpico Sub 23. Lo cierto es que Adolfo se suma a Lionel Messi en la lista de jugadores estrella que han sido desestimados por River. En el caso de 'La Pulga', fue Newell's Old Boys quien no le cedió su pase para que se marche a River en libertad de acción.