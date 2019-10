Abogado de la denunciante reveló que podría haber "cinco o seis" más casos de abuso contra el cantante Axel

La denuncia de una joven de la localidad petrolera de Catriel (Río Negro) puede derivar en un aluvión de acusaciones por abuso sexual contra el cantante “Axel” Patricio Fernando Witteveen, conocido popularmente por su primer nombre. Los abogados de la víctima afirmaron que tienen contacto con otras seis mujeres que sufrieron ataques contra su integridad sexual y están “en el proceso de decidir si realizan o no la denuncia”.

La denuncia la realizó una joven de Catriel, que contactó inicialmente al abogado José D’Antona, quien representó a la actriz Calu Rivero por una denuncia de acoso contra Juan Darthés y a la periodista, columnista del programa del programa "Pampita Online", Paula Galloni que días atrás relató un mal momento con el cantante melódico.

“Yo soy abogado de Galloni y como eso tomó estado público, muchas personas se comunicaron y así nos contactó esta persona de Catriel a la que intentamos dar contención y asesoramiento. Cabe aclarar que nosotros por el momento estamos ayudando, brindando la contención correspondiente y serán las víctimas las que decidan radicar o no otras denuncias”, manifestó D’Antona en dialogo con El Destape.

La joven de Catriel fue la primera que decidió ir a la Justicia, pero no la única que le relató al abogado haber sufrido un abuso por parte del cantante. “Hay no menos de cinco o seis personas en la misma situación que ella, en el proceso psicológico que atraviesan las víctimas antes de denunciar. Hay casos más leves y otros más graves, por ahora no hay ninguna denuncia más pero no hay que descartarlo”, afirmó D’Antona.

La única denuncia por el momento recayó en la Fiscalía cipoleña, que deberá investigar un presunto abuso sexual simple ocurrido en Catriel, en 2017, cuando el cantante brindó un show en la Fiesta del Petróleo. “La denuncia se radicó el miércoles en Catriel y ya se giró a Cipolletti. Mañana (por hoy) me voy a reunir con los fiscales”, aseguró uno de los abogados de la víctima, Ángelo Zammataro.

El Ministerio Público confirmó que “según el relato de la víctima, se trataría de un abuso sexual simple”, y anunció que no brindará mayor información sobre el caso para respetar la decisión de la víctima. Como ya es habitual en la Fiscalía cipoleña ante denuncias de delitos contra la identidad sexual, “solo se informarán de manera oficial los posibles eventos procesales, como la formulación de cargos, control de acusación o juicio”.

Zammataro tampoco dio detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el abuso para preservar la identidad de la víctima. El abogado radicado en Catriel explicó que mantuvo varios encuentros con la mujer antes de que tomase la determinación de denunciar relató al diario local www.lmneuquen.com

“La denuncia está en sus inicios, no es mucho lo que se puede hablar por ahora. Esperamos las medidas que la Fiscalía considere necesarias y también las que nosotros solicitaremos”, expresó D’Antona. Y afirmó: “La expectativa es, primero, cuidar a la víctima y que la Justicia haga su trabajo de buena manera”.