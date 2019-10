¿Quién ganó el segundo debate presidencial 2019 en la Facultad de Derecho?

Los seis candidatos a presidente participaron del segundo debate de cara a las elecciones generales del próximo domingo. A diferencia del primer encuentro, que se llevó a cabo en Santa Fe, en esta oportunidad se realizó en la Facultad de Derecho de la UBA y tuvo exposiciones más agresivas de parte de los participantes. Mauricio Macri y Alberto Fernández protagonizaron los principales cruces y concentraron, al igual que los votos, la mayor atención. Con determinadas propuestas concretas pero sobretodo con respuestas punzantes y algunas chicanas, Fernández fue quien quedó mejor posicionado.

El Presidente logró mostrarse más firme que en la Universidad Nacional del Litoral. Hizo hincapié en las denuncias por corrupción contra el kirchnerismo, enumerando causas y tratando de involucrar al exjefe de Gabinete. Rápido de reflejos, el candidato del Frente de Todos recordó que no posee ninguna investigación judicial en su contra, le enrostró su pertenencia al "clan Macri", la patria contrastista que lideró su padre Franco, además del escándalo por la deuda del Correo Argentino y el decreto que benefició a su hermano Gianfranco para habilitar su ingreso al blanqueo de capitales. Además, le reprochó la connivencia de los medios de comunicación en el ocultamiento de la crítica situación económica del país.

José Luis Espert, con consignas de mano dura en materia de seguridad y dardos dedicados a los candidatos del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, mostró firmeza, manejo escénico y conceptos claros dentro del tiempo permitido para el debate. Juan José Gómez Centurión y Roberto Lavagna, en cambio, mostraron serias deficiencias. En el primer caso, el timbre le cortó los discursos en varias oportunidades y en otras le sobró el tiempo, problemas que ya había tenido en el primer debate y que no quiso o no pudo corregir. Al candidato de Consenso Federal se lo notó lento en la pronunciación de las propuestas, no buscó confrontar con nadie en particular y tampoco se involucró en los cruces de otros postulantes.

Por el lado de Nicolás del Caño, se lo notó más preparado que en la ocasión anterior y, fiel a la postura del Frente de Izquierda, concentró sus críticas en Fernández y Macri. Con discursos y golpes de efecto, apuntó contra Chevrón, el FMI, los agrotóxicos y buscó pegar a los candidatos antes mencionados asegurando que "son lo mismo". Le dedicó a Miguel Angel Pichetto, el postulante a vice de Macri, el apodo de "Micky Vainilla".

Este domingo los temas a tratar fueron: Seguridad; Empleo, Producción e Infraestructura; Federalismo, Calidad Institucional y Rol del Estado; Desarrollo Social; Medio Ambiente​ y Vivienda.