"Me tiré por vos": A 20 años del icónico salto de Charly García desde el piso 9

"Lo hice muchas veces. Me gusta tirarme. Primero sentí un vació y después el agua mojada", fue lo primero que dijo Charly García al grupo de periodistas que fueron testigos del "salto desde el noveno piso" que quedó en la historia como uno de los momentos más célebres de la trayectoria del rockero. Fueron tres segundos donde se cortó la respiración de todos los presentes. El escenario: La pileta del hotel Aconcagua, ubicado en el centro de Mendoza.

En ese momento, un nutrido grupo de periodistas se encontraba allí para cubrir una conferencia de prensa que tenía que dar el ministro de Trabajo de la Alianza, Alberto Flamarique. También un grupo de fans de Charly dispuestos a velar por un autógrafo del rockero del bigote bicolor. García estaba en Mendoza para actuar en el estadio Malvinas Argentinas, en un show que contó con grandes invitados como Mercedes Sosa.

¿Cómo nació la idea del salto? En una pasada entrevista en el programa radial "Perros de la Calle", la mano derecha de Charly, Fernando Szereszevsky lo explicó: "Una mujer se acercó para pedirle una foto. Yo me acerqué y le conté que estaba comiendo y que después iba a acceder sin ningún problema. Horas después, ya de madrugada, la mujer apareció y le partió un vaso en la cabeza a García". El sorpresivo golpe le provocó un pequeño corte que le curaron en el hotel. Luego de ese episodio lamentable, la policía llegó al lugar para llevar al músico a declarar. La mujer había presentado una denuncia. Szereszevsky trató de explicarle a la gente de seguridad que fue ella quien lo agredió. La charla entre el músico y los agentes fue tomando temperatura y duró varias horas. Hasta el jefe de la Policía de Mendoza llegó al hotel para llevarlo.

"Charly me pidió que llame a su abogado Carlos, pero ese no era su nombre. En realidad quería que llamara a Carlos Menem. Después de varios llamados lo pude ubicar. Estaba jugando al golf en Ascochinga. Se lo pasé, El expresidente le pidió que vaya a declarar y que se tomara el primer avión a Buenos Aires", anunció Szereszevsky, para rematar con un "los policías se sorprendieron porque había hablado con Menem".

Para cerrar su relato, el mano derecha de Charly García narró: "Casi llegando al hotel, le digo a Charly: ‘Seguimos el consejo de Menem: agarramos las cosas y nos vamos’. Pero él no estuvo muy de acuerdo. ‘No nos vamos. Armame un show que quiero tocar en Mendoza, no me voy de acá sin tocar’. Uffff… Y en ese plan estábamos a la otra mañana, cuando sentados con (el asistente) Gabriel Ganem en un balconcito a la pileta vemos que Charly caminaba exaltado por la habitación y que tira un muñequito por la ventana. Cinco minutos después, Charly pasa corriendo y se tira. Lo primero que le digo a Gabriel es ‘¡¡¡Se mató!!!’. En eso, nos asomamos y lo vemos nadando. Bajé corriendo por las escaleras, con taquicardia. Y lo primero que se me ocurrió fue agarrarlo de la cara y gritarle: ‘¿Qué hiciste, hijo de puta?’, ‘¿Sabés qué? Decile al policía pobre de Mendoza que, si es igual que yo, venga y se tire del noveno piso’”. Sin lugar a dudas, un momento que quedó inmortalizado en la memoria de cientos de argentinos.

Tiempo después, este hecho en la carrera del músico inspiraría la salida de "Me tiré por vos", uno de sus célebres temas con Sui Generis.