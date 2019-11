Marcela Tinayre lloró en vivo y habló sobre el futuro de Mirtha Legrand en televisión

Marcela Tinayre, hija de la longeva conductora Mirtha Legrand, habló sobre la salud de su marido Marcos Gastaldi y el futuro laboral de su madre el próximo año.

“Hay días que llego muy triste a casa, pero no me permito llorar. A veces me duele el estómago tratando de contener. Las enfermedades neurológicas son muy difíciles de volver atrás. Además yo, por sobre todo, lo que quiero es que Marcos tenga una linda calidad de vida, eso lo queremos con Valeria, hijos y amigos”, contó Tinayre en el programa de Los Ángeles de la Mañana por El Trece.

Sumamente emocionada, la conductora relató: “Yo lo contengo. Es un adolescente y lo trato de sostener, porque tiene sus momentos de enojo. Me acompaña lo que quiere y lo que puede, no soy de esas madres que dice ‘vamos a verlo’. Capaz parece ingrato lo que digo, pero no quiero saturarlo con el tema”.

En ese sentido, Tinayre habló sobre la posibilidad de que su madre se tome vacaciones en el 2020 y descartó que Legrand no siga con su programa: “Va a estar, seguro. Me la juego un 99%. No se hace Mar del Plata, la situación está difícil para todo el mundo”.