¿Maradona se va de Gimnasia? La frase de Rocío Oliva que alimenta la preocupación de los hinchas

En medio de los rumores sobre que el entrenador Diego Armando Maradona podría abandonar Gimnasia y Esgrima La Plata, Rocío Oliva lanzó una frase que anticipa el posible final.

Luego de que se anunciara que el presidente del 'Lobo', Gabriel Pellegrino, no se presentará a las elecciones del club comenzó la especulación sobre la renuncia de Maradona, que cada vez crece más. Y en medio de esos rumores, su pareja, Rocío Oliva lanzó una fuerte declaración.

"Diego es así 'yo vengo con vos y me voy con vos'. Así que seguramente se va a ir de Gimnasia porque el presidente no va a seguir", afirmó Oliva en declaraciones a Fox Sports.

"SEGURAMENTE DIEGO SE VA A IR DE GIMNASIA"#AgendaFOX | Rocío Oliva se refirió a la situación de Maradona en Gimnasia, quién se podría ir por el final del mandato de Pellegrino. pic.twitter.com/m196s39GvQ — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 18, 2019

La manager del equipo femenino del 'Lobo' resaltó que "fue el presidente el que lo llamó cuando no lo había llamado nadie" y consideró que "por este presidente se va a ir".

"Nadie lo llamó y ahora quizás lo llamen de otros clubes. No sé que pensaban, que no podía dirigir o que no estaba capacitado. Le sobra capacidad", remarcó.