"Impacto físico y violento": la reflexión de Luciana Salazar por el crimen en Villa Gesell a manos de rugbiers

El asesinato de Fernando Báez Sosa reavivó un debate en la sociedad con respecto al rugby y nadie quiere quedarse afuera. Ahora, le llegó el turno a Luciana Salazar, quien invitó a reflexionar acerca del lugar que ocupan este tipo de deportes de fuerza, y las redes estallaron en críticas y elogios de sus seguidores.

"Como sociedad, deberíamos replantearnos como afectan a los jóvenes deportes cargados de tanto impacto físico y violento como el Rugby, el boxeo, el fútbol americano o las MMA", comenzó en un duro descargo la modelo, y remató con una pregunta abierta que desencadenó los comentarios: "Violencia culturalmente aceptada porque ¿pesan mucho los intereses económicos que generan estos deportes?".

El asesinato de Fernando Báez Sosa, de 19 años, tras una feroz golpiza que le propinaron once rugbiers a la salida de un boliche en Villa Gesell, causó total conmoción en la sociedad y generó un repudio generalizado en los medios y en las redes sociales. A través del hashtag #RugbiersAsesinos, los usuarios de Twitter expresaron su enérgico repudio a los once jugadores del club Arsenal Náutico Zarate detenidos por el brutal crimen.

No es la primera que suceden actos de violencia y muerte relacionados con personas que practican este deporte de contacto físico. El interrogante más latente es: ¿Hasta cuando se va a mirar hacía otro lado y no surgirán estrategias que "reformulen" la filosofía de estas prácticas deportivas? Tras el tuit que abrió la polémica, comentarios de odio como "Siempre hablás de cosas que no sabés ni entendés", "tu opinión tiene la misma validez que la de una piedra", fueron recurrentes entre los defensores del rugby.