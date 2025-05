Más de 15.000 empleados del USDA se han acogido al incentivo económico de Trump para marcharse

FILE PHOTO: The U.S. Department of Agriculture is seen in Washington

Más de 15.000 empleados del Departamento de Agricultura de Estados Unidos han aceptado una de las dos ofertas de incentivos financieros del Gobierno de Donald Trump para abandonar sus trabajos, según una lectura de una reunión informativa de la agencia con personal del Congreso vista por Reuters. La suma representa alrededor del 15% de la plantilla total del USDA. El Gobierno de Trump ha ofrecido a los empleados federales varios meses de paga y beneficios si optan por dejar sus puestos de trabajo como parte del esfuerzo para reducir la plantilla federal. En el USDA, 3.877 empleados firmaron contratos en el primer Programa de Renuncia Diferida de la agencia en febrero y 11.305 firmaron contratos en la segunda ronda en abril, para un total de 15.182 renuncias, según la lectura de la sesión informativa del viernes por la mañana. Las cifras podrían aumentar durante el próximo mes porque los empleados mayores de 40 años dispusieron de más tiempo para decidir si se marchaban, y algunos de los que optaron por hacerlo aún no han firmado contratos, según la lectura. El USDA no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Más de 260.000 personas en toda la fuerza de trabajo civil federal han sido despedidas, se han acogido a la jubilación anticipada o han aceptado ofertas de salida desde el inicio del segundo mandato de Trump, lo que representa aproximadamente una décima parte de la fuerza laboral civil federal. Con información de Reuters