Starmer promete descubrir errores y liderar el cambio tras los crímenes de Southport

El primer ministro británico, Keir Starmer, ofrece una conferencia de prensa en Downing Street, Londres, Reino Unido.

El primer ministro británico, Keir Starmer, prometió el martes "no dejar piedra sin remover" para descubrir los fallos del Estado en la prevención de los asesinatos de tres chicas en un evento temático de Taylor Swift, afirmando que una investigación podría conducir a un cambio en las leyes antiterroristas.

Starmer defendió la postura de su gobierno de no divulgar antes muchos detalles sobre el adolescente británico culpable de los crímenes diciendo que no quería afectar al caso, pero admitió que hubo errores.

Axel Rudakubana, de 18 años, se declaró culpable de forma inesperada el lunes del asesinato en julio a Bebe King, de 6 años, Elsie Dot Stancombe, de 7, y Alice Dasilva Aguiar, de 9, en la localidad inglesa de Southport, así como de producir el veneno mortal ricina y de poseer un manual de entrenamiento de Al Qaeda.

Poco después, el gobierno declaró que Rudakubana había sido remitido tres veces a Prevent, un programa de lucha contra la radicalización, pero que no se había tomado ninguna medida. La policía declaró que no se había descubierto ninguna ideología y que el caso no se trataba como terrorismo.

Ahora ha abierto una investigación pública sobre los asesinatos.

El ataque provocó disturbios en todo el país después de que noticias falsas en las redes sociales dijeran que el sospechoso era un inmigrante islamista radical, y los opositores han acusado a Starmer y a la policía de encubrir lo que sabían.

El primer ministro dijo que se harán públicos los fallos y que el atentado podría demostrar que Reino Unido se enfrenta a un nuevo tipo de amenaza terrorista protagonizada por "solitarios, inadaptados, jóvenes en sus dormitorios" que cometen actos de violencia extrema.

"Quiero ser muy claro hoy ante el pueblo británico. No dejaremos piedra sin remover (...) Nada quedará fuera de la mesa en esta investigación. Llevará al cambio", declaró Starmer en rueda de prensa.

(Reporte adicional de Sarah Young y Andrew MacAskill; editado en español por Carlos Serrano)