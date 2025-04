Austria cerrará pasos fronterizos con Hungría y Eslovaquia por la fiebre aftosa

FOTO DE ARCHIVO. Un rebaño de ovejas desciende hacia los pastos de Rofenberg, en la región del Tirol, Austria

Austria cerrará a partir del sábado dos pasos fronterizos menores en su frontera con Eslovaquia y 21 en su frontera con Hungría, como parte de su intento por evitar que la fiebre aftosa entre en el país, según informó el jueves el Ministerio del Interior.

El primer brote de esta enfermedad altamente infecciosa en 50 años en Hungría llevó al país el miércoles a desplegar soldados y poner en marcha medidas de desinfección para contenerla en una zona fronteriza con Eslovaquia y Austria.

La enfermedad, que no supone ningún peligro para el ser humano, afecta sobre todo al ganado vacuno y a otros animales de pezuña hendida, como cerdos, ovejas y cabras, y provoca fiebre y ampollas en la boca. Los brotes suelen provocar restricciones comerciales y el sacrificio de parte del ganado.

Eslovaquia declaró el martes la situación de emergencia tras detectarse la enfermedad en tres granjas.

Para reforzar los esfuerzos destinados a evitar que la enfermedad llegue a Austria, el país concentrará sus recursos policiales en las fronteras de sus principales pasos fronterizos, según informó el ministerio en un comunicado.

"Para no perjudicar estos controles policiales, les rogamos comprendan que no podemos facilitar más detalles, en particular los horarios, el personal, la forma de los controles, etc. en los distintos lugares", señaló el ministerio.

Con información de Reuters