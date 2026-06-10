Vignolo duro contra los estadounidenses.

A horas de que ruede la pelota en la Copa del Mundo, el Pollo Vignolo ya está instalado en Estados Unidos para encabezar la cobertura de ESPN. Pero lo que se encontró al pisar suelo norteamericano lo dejó más desconcertado que entusiasmado, y no tardó en descargarlo al aire con la sinceridad que lo caracteriza.

El conductor describió una postal que poco tiene que ver con la previa de fiesta a la que están acostumbrados los hinchas en otras sedes mundialistas. Para Vignolo, caminar por las calles y los centros comerciales del país anfitrión es casi como si no hubiera un Mundial en marcha.

El enojo de Vignolo con Estados Unidos

"Fuera de broma, caminás por acá, te vas a un shopping y no hay la más mínima noción de que acá hay un Mundial", lanzó el relator, sorprendido por la ausencia total de ambiente futbolero en plena cuenta regresiva.

Y ahí, el Pollo eligió una referencia bien porteña para graficar el contraste, una que cualquier argentino entiende de inmediato y que terminó siendo la frase más comentada de su descargo.

"Hay más clima de Mundial en Once que acá. Hay más souvenir en Once que acá", disparó, midiendo la efervescencia mundialista del barrio comercial de Buenos Aires contra la frialdad que percibe en las calles estadounidenses.

Un contraste que ya genera debate

La observación de Vignolo se sumó a una discusión que viene tomando fuerza en la antesala del torneo: la del fútbol como pasión cotidiana en algunos países y como espectáculo más bien acotado en otros. En un país donde conviven la NFL, la NBA y el béisbol, el Mundial todavía no logró colarse en la vida diaria como sí ocurre en otras latitudes.

Poco ambiente mundialista en Estados Unidos.

Con el debut a la vuelta de la esquina, la pregunta que dejó flotando el Pollo es si ese clima aparecerá una vez que el balón empiece a rodar, o si esta Copa se vivirá más fuerte en los barrios de Buenos Aires que en las propias sedes.