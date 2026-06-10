Vignolo contó una anécdota sobre Cristiano Ronaldo y Ruggeri lo humilló en vivo.

Este jueves 11 de junio comenzará la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026, en la cual la Selección Argentina tendrá la tarea de defender el título obtenido en Qatar hace ya cuatro años. Sudáfrica y México serán los encargados de dar el puntapié inicial de esta auténtica fiesta del fútbol, tal y como hicieron en el Soccer City de Johannesburgo en 2010.

Con tan poco tiempo restante, las 48 selecciones están ajustando los últimos detalles de cara al debut. Portugal, por ejemplo, mantuvo este miércoles un amistoso contra Nigeria para que Roberto Martínez tenga mayores precisiones respecto del plantel que posee y las alineaciones que tiene en mente. El duelo fue transmitido por ESPN en la Argentina, con el relato de Sebastián Vignolo, quien sorprendió en la previa con una confesión sobre Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo se prepara para disputar su sexto Mundial.

¿Qué dijo Vignolo sobre Cristiano Ronaldo?

En la emisión de F12 de esta mañana, el reconocido periodista reveló: "Creo que no lo relaté nunca a Cristiano Ronaldo en tele". "¿No? ¿En serio?", expusieron sorprendidos Morena Beltrán, el "Chavo" Fucks y hasta Oscar Ruggeri, todos compañeros suyos en el panel. "¿Va a ser la primera vez que relates a Cristiano?", insistió la primera. "No recuerdo haber relatado a Cristiano Ronaldo. Viste que yo soy muy de Messi, debe haber sido por eso que no me designaban. Para mí Cristiano no quería que lo relate", bromeó.

A pesar de ser un chiste, el "cabezón" se agarró de eso para burlarse de él en vivo: "Pidió él que no lo relates, por favor. 'Juego, pero que Vignolo no relate'. A lo que estamos llegando". "Ustedes le sonríen todo lo que dice", esgrimió señalando a la producción detrás de cámara.

"¿A vos no te gusta esa relación con el líder?", lo interpeló Morena. "¿Pero vos escuchaste lo que dijo? Que Ronaldo no quiere que lo relate él", respondió el ex defensor. "Es una joda, vos te tomás todo en serio", se quejó el "Pollo", quien añadió que "por Ronaldo tengo admiración". "Todos tenemos, es un crack. No genio, es un crack. Genio es Maradona o Messi", agregó picante el campeón del mundo con Argentina en 1986.