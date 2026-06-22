Ver Francia vs. Irak en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

La Selección de Francia enfrenta a Irak.

Francia e Irak volverán a salir a escena en el Mundial 2026 este lunes cuando se enfrenten a las 18 (hora argentina) por la segunda fecha del Grupo I, en un duelo que puede dejar a los galos cerca de quedarse con la zona. El encuentro se disputará en Filadelfia y encuentra a los europeos en una posición favorable tras su exitoso estreno, mientras que los asiáticos llegan con la necesidad de recuperarse para no comprometer sus posibilidades de clasificación.

La jornada aparece como una oportunidad para empezar a definir el panorama de la zona. Francia intentará dar un paso decisivo hacia los dieciseisavos de final, mientras que Irak afronta el compromiso con la obligación de sumar puntos después de un debut que dejó más preocupaciones que certezas. El choque presenta realidades opuestas, aunque ambos saben que el resultado tendrá un peso importante en la lucha por avanzar a la siguiente instancia.

Por dónde ver Francia contra Irak

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Francia e Irak será transmitido por DSports, Flow, Paramount+ y TyC Sports.

Francia llega con confianza tras un gran debut

El conjunto dirigido por Didier Deschamps llega fortalecido luego de una convincente victoria por 3-1 sobre Senegal en la primera fecha. Ese resultado le permitió ubicarse entre los líderes del grupo y confirmar las expectativas que lo señalan como uno de los grandes candidatos al título. Con una plantilla repleta de figuras internacionales, los franceses mostraron capacidad ofensiva y jerarquía para resolver un encuentro que, en la previa, aparecía como uno de los más exigentes de la fase inicial.

Mbappe y Olise empujan a esta Francia.

Gran parte de las ilusiones galas se apoyan en la presencia de Kylian Mbappé, principal referencia de un plantel que también cuenta con nombres de peso como Michael Olise. La selección europea, campeona del mundo en 1998 y 2018, busca ratificar su condición de potencia internacional y mantener el impulso que le permitió arrancar el torneo con el pie derecho. Una nueva victoria la dejaría muy cerca de asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

Irak busca seguir con vida

Del otro lado estará Irak, que necesita reaccionar rápidamente después de sufrir una dura derrota por 4-1 frente a Noruega en su presentación mundialista. El equipo dirigido por Graham Arnold evidenció dificultades defensivas que intentará corregir para afrontar un compromiso de máxima exigencia ante uno de los favoritos de la competencia.

Los asiáticos depositan buena parte de sus esperanzas en el poder goleador de Aymen Hussein, llamado a liderar el ataque y a convertirse en la principal amenaza para la defensa francesa. Con la urgencia de sumar para mantenerse con vida en la pelea por la clasificación, Irak buscará dar el golpe ante un rival de enorme jerarquía y cambiar la imagen mostrada en su estreno. Francia, en cambio, pretende confirmar su candidatura y acercarse a los octavos de final con una fecha de anticipación.