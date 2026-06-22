Arde Luzu: La medida que tomará Flor Peña contra Nicolás Occhiato

Florencia Peña evaluará la posibilidad de hacer un juicio millonario contra Nicolás Occhiato.

Tras el incidente que se vivió en Luzu TV luego de que Florencia Peña anunciará una fake new sobre el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, el fundador del canal, Nicolás Occhiato, decidió desvincular totalmente a la actriz de la marca. En este sentido, el abogado Fernando Burlando confirmó que no se respetaron las cláusulas de rescisión de su contrato con Luzu TV y se van a tomar medidas sobre los hechos.

Durante una transmisión en vivo de Pasó en América (América TV), el abogado afirmó: “Es un tema que está analizando Flor. Ahí hay un contrato que había arrancado en el mes de marzo y terminaba en el mes de marzo, donde las cláusulas de rescisión no tenían nada que ver con lo que ocurrió”.

Asimismo continuó: “Florencia está atravesada por el dolor, es una persona que siempre se ha manejado de muy buena manera, es extremadamente educada. Fue una gran patinada que, por suerte, salió rápidamente a aclarar”. Además agregó: “Cuando pasó, me llamó llorando desconsolada preguntándome qué más podía hacer además de las disculpas. La preocupación de ella era que la familia Messi entendiera que su metida de pata no había sido con intención”.

Fernando Burlando confirmó que Flor Peña evaluará demandar a Nicolás Occhiato

Durante su diálogo con Pasó en América, Burlando aseguró: “Hay un contrato que se puede disolver de común acuerdo o no. Fue una conversación, pero hay un contrato que dice que hasta diciembre tendría que estar trabajando. No fue despedida. Tendría que haber sido rescindido el contrato y para eso tenía que haber una comunicación 30 días antes”.

Asimismo planteó: “Si ocurre algo distinto a eso, se abre la opción a daños y perjuicios. En principio, ella tiene establecido cobrar un monto determinado por mes, junto a otros beneficios, y podría tranquilamente reclamar todo eso hasta el final. Lo más importante es entender lo que dice el contrato”.