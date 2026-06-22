¿Por qué no juega Antoine Griezmann en la Selección de Francia?

Antoine Griezmann.

Durante más de una década, hablar de la Selección de Francia fue hablar de Antoine Griezmann. El futbolista del Atlético de Madrid fue una pieza fundamental de una generación que marcó una época en el fútbol mundial, conquistó títulos y alcanzó finales en los torneos más importantes del planeta.

Por eso, muchos fanáticos todavía se preguntan por qué el delantero no aparece en las convocatorias del combinado francés. La respuesta no está relacionada con una lesión ni con una baja de rendimiento: Griezmann decidió poner fin a su carrera internacional en septiembre de 2024, una noticia que sorprendió tanto a los hinchas como al propio ambiente futbolístico europeo.

La razón por la que Antoine Griezmann dejó la Selección de Francia

El 30 de septiembre de 2024, Griezmann anunció su retiro de la Selección Francesa a través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales.

La noticia llegó apenas un día después del empate entre Atlético de Madrid y Real Madrid por La Liga española. Sin señales previas y a los 33 años, el delantero comunicó que había llegado el momento de cerrar un ciclo que se extendió durante diez años.

"Con el corazón lleno de recuerdos cierro este capítulo de mi vida. Gracias por esta magnífica aventura tricolor y hasta pronto", manifestó el atacante en su despedida.

Antoine Griezmann.

En el mismo mensaje explicó los motivos de su decisión: "Después de 10 años increíbles y de éxitos inolvidables, es hora de pasar página y dejar paso a las nuevas generaciones. Hemos compartido victorias que quedarán grabadas para siempre en la memoria".

Lejos de conflictos internos o desacuerdos con el cuerpo técnico, Griezmann optó por retirarse en un momento en el que todavía seguía compitiendo al máximo nivel en Europa y conservaba un lugar importante dentro del seleccionado.

Una carrera histórica con Francia

El legado de Griezmann con la camiseta francesa lo ubica entre los mejores futbolistas de todos los tiempos de su país. Disputó 137 partidos internacionales, marcó 44 goles y entregó 38 asistencias.

Esas cifras lo convirtieron en el cuarto máximo goleador de la historia de Francia y en el máximo asistente del seleccionado nacional. Además, alcanzó registros comparables a leyendas como Zinedine Zidane y Thierry Henry.

El único récord que no logró superar fue el de presencias con la camiseta francesa, que continúa en manos de Hugo Lloris con 145 encuentros.

Su etapa coincidió con uno de los períodos más exitosos de la historia moderna de Francia, junto a figuras como Kylian Mbappé, Paul Pogba y N'Golo Kanté.

Los títulos y los Mundiales que marcaron su legado

La consagración más importante de Griezmann llegó en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, torneo en el que fue una de las grandes figuras del campeón. Francia derrotó a Croacia en la final y levantó su segunda Copa del Mundo.

A nivel de selecciones, el delantero conquistó tres títulos:

Europeo Sub-19 2010.

Mundial de Rusia 2018.

UEFA Nations League 2020/21.

Además, participó en tres Copas del Mundo. En Brasil 2014 alcanzó los cuartos de final; en Rusia 2018 fue campeón con cuatro goles y cuatro asistencias; y en Qatar 2022 llegó de nuevo a la final, aunque Francia cayó frente a la Argentina liderada por Lionel Messi.

En total disputó 19 partidos mundialistas, convirtió cuatro goles y brindó siete asistencias, números que reflejan la importancia que tuvo en las grandes citas internacionales.