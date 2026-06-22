Quién es el 11 de Austria: la sorprendente altura de Michael Gregoritsch, rival de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Michael Gregoritsch, el 11 de la Selección de Austria, sorprendió por su altura.

El Mundial 2026 sigue entregando historias y nombres propios que capturan la atención del mundo del fútbol. Durante el partido entre la Selección Argentina y la Selección de Austria, hay un nombre que acapara las búsquedas por su sorprendente altura: Michael Gregoritsch, el futbolista con el dorsal número 11 en el equipo europeo. El delantero es una de las principales referencias ofensivas del equipo dirigido por Ralf Rangnick y también una de las mayores amenazas para la defensa albiceleste.

A continuación, un repaso a tener en cuenta sobre quién es Michael Gregoritsch, cuál es su edad, altura y dónde juega actualmente con parte de sus estadísticas y trayectoria.

Biografía de Michael Gregoritsch: altura, de dónde es y cuántos años tiene el número 11 de la Selección de Austria

Michael Gregoritsch nació el 18 de abril de 1994 en la ciudad de Graz, Austria. Actualmente tiene 32 añosde edad y se encuentra en una etapa de plena madurez futbolística, consolidado como un delantero de jerarquía internacional y con un notable oficio dentro del área.

A diferencia de los atacantes modernos que suelen volcarse a las bandas o retrasarse excesivamente para la gestación, el jugador austríaco destaca por su perfil clásico: un futbolista de área, letal en la finalización y con una gran capacidad para fijar a los defensores centrales rivales.

Ficha técnica y perfil del jugador:

Fecha de nacimiento: 18 de abril de 1994

18 de abril de 1994 Edad: 32 años

32 años Lugar de nacimiento: Graz, Austria

Graz, Austria Nacionalidad: austríaca

austríaca Altura: 1.93 metro

1.93 metro Posición principal: centrodelantero.

centrodelantero. Posición secundaria: segundo delantero

¿Dónde juega Michael Gregoritsch en la actualidad? Su gran presente en la Bundesliga

En el plano de clubes, Michael Gregoritsch juega en el FC Augsburg de la Bundesliga, de Alemania. Su rendimiento reciente obligó al conjunto alemán a ejecutar la opción de compra para asegurar su continuidad de cara a las próximas temporadas, una decisión respaldada por sus excelentes registros goleadores.

Durante la última temporada, Gregoritsch firmó una producción sólida con un total de 9 goles y 4 asistencias en 31 partidos disputados (1,343 minutos en cancha). Su impacto fue especialmente determinante durante la Rückrunde (la segunda vuelta del campeonato alemán), donde anotó seis goles y brindó tres asistencias en apenas 17 apariciones. Entre sus actuaciones más destacadas se encuentran un doblete frente al Borussia Mönchengladbach y goles clave ante el Hoffenheim y el Werder Bremen.

Además de su aporte estadístico, su conducta intachable dentro del campo de juego lo llevó a recibir el premio Milka Fair Play of the Season de la Bundesliga, un reconocimiento que resalta su deportividad y profesionalismo.