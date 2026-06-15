Ver Bélgica vs. Egipto en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Bélgica sueña con un buen mundial.

Bélgica enfrenta este lunes 15 de junio las 16 (hora argentina) a Egipto por la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026. Ambas selecciones llegan al estreno con objetivos importantes y la necesidad de sumar desde el comienzo para posicionarse favorablemente en una zona que promete ser muy competitiva. El encuentro aparece como una de las propuestas más interesantes de la jornada por la calidad de los futbolistas que estarán sobre el campo y por las expectativas que rodean a ambos equipos.

Para Bélgica, el debut representa una nueva oportunidad para confirmar que sigue siendo una selección capaz de competir al máximo nivel internacional. Para Egipto, en tanto, el partido significa la posibilidad de dar un golpe de autoridad ante uno de los representantes más fuertes de Europa y demostrar que puede transformarse en una de las sorpresas del torneo. Con estilos diferentes y fortalezas bien marcadas, ambos equipos buscarán comenzar el Mundial con una victoria.

Por dónde ver Bélgica contra Egipto

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales legales.

El encuentro entre Bélgica y Egipto será transmitido por Dsports, Flow, Paramount + y TyC Sports.

Salah sueña con Egipto.

Cómo llega Bélgica al Mundial 2026

Bélgica llega a la cita mundialista en medio de un proceso de renovación que intenta mantener vigente a una selección que durante la última década se consolidó entre las más competitivas del planeta. Luego de alcanzar las semifinales en Rusia 2018 y mantenerse durante años entre los primeros puestos del ranking internacional, los Diablos Rojos afrontan el desafío de combinar experiencia con nuevas figuras.

El conjunto europeo continúa apoyándose en futbolistas de gran trayectoria internacional, varios de ellos protagonistas en las principales ligas del continente. Esa mezcla entre juventud y experiencia le ha permitido construir un equipo equilibrado, con capacidad para dominar la posesión del balón y generar situaciones de peligro mediante asociaciones rápidas y transiciones ofensivas.

Uno de los aspectos más destacados del equipo belga es la calidad técnica de su mediocampo y la profundidad de su plantel. El cuerpo técnico confía en que esas virtudes le permitan asumir el protagonismo durante el encuentro y controlar el ritmo del juego desde el inicio. La expectativa es que Bélgica pueda imponer su jerarquía para comenzar con el pie derecho una competencia en la que aspira a llegar lejos. Quizás ya no esté en sus mejores tiempos, pero se anima a soñar.