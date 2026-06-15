Compradores que llegan a través de la IA navegan más y gastan más por visita: datos de EEUU

Los compradores estadounidenses que usan grandes modelos de lenguaje (LLM, por sus siglas en inglés) —como Gemini de Google o ChatGPT de OpenAI— para obtener recomendaciones de compra pasan más tiempo en los sitios web de las minoristas y son más propensos a realizar compras, según datos de mayo de Adobe Analytics.
Los consumidores que llegan a los sitios web de los minoristas a través de los LLM generaron un 53% más de ingresos por visita que los compradores procedentes de fuentes no relacionadas con la inteligencia artificial, señaló la empresa de datos, que hizo hincapié en la necesidad de que las marcas inviertan en páginas web legibles para la IA.
Las minoristas cuyos productos aparecen en las sugerencias de los LLM pueden "ofrecer una mayor personalización" a los compradores que abandonan las plataformas para completar sus compras en los sitios web nativos, dijo Vivek Pandya, director de análisis digital de Adobe.
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El tráfico de IA hacia los sitios web minoristas aumentó un 138% en mayo con respecto del año pasado, lo que supone la mayor proporción del total de visitas minoristas desde que Adobe Analytics comenzó a realizar el seguimiento en octubre de 2024.
Los visitantes de sitios web minoristas recomendados por la IA se convirtieron a una tasa un 54% superior a la de los compradores online procedentes de fuentes no relacionadas con la IA en mayo.
Los compradores remitidos a sitios web de comercio electrónico pasaron un 53% más de tiempo en los sitios que los visitantes procedentes de otras fuentes.
Con información de Reuters