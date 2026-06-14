Francia debuta ante Senegal en el Mundial confiando en que Mbappé brille en su torneo favorito

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, y Kylian Mbappe durante un entrenamiento de Francia

Kylian Mbappé afronta el partido inaugural de Francia en el Mundial, el martes contra Senegal, en medio de una gran ‌controversia tras una temporada que ‌ha sometido a la mayor estrella del fútbol del país a una enorme presión.

El capitán de Francia no marcó en los partidos de preparación contra Costa de Marfil e Irlanda del Norte y terminó la temporada en el Real Madrid sin ningún título, a pesar de acabar como máximo goleador de La Liga.

Sus actuaciones, su liderazgo y su comportamiento fuera ​del terreno de ⁠juego se han convertido en temas de conversación habituales después de que ‌el Madrid se quedara a las puertas tanto de ⁠la Liga de Campeones como de la ⁠lucha por el título local.

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Mbappé también ha sido objeto de críticas por su liderazgo desde que sucedió a Hugo Lloris como capitán en 2023, y Frank ⁠Leboeuf, campeón mundial en 1998, es uno de los que ​se preguntan si es el hombre adecuado para liderar ‌a Les Bleus.

Sin embargo, dentro de ‌la concentración de Francia, el apoyo a Mbappé parece inquebrantable.

El ganador ⁠del Balón de Oro Ousmane Dembélé, que se ha convertido en una de las figuras más influyentes del equipo, afirmó que las críticas dirigidas a su compañero habían ido demasiado lejos.

"Han sido muy injustos con ​él", declaró Dembélé al ‌diario español Marca esta semana. "Se pasan un poco con las críticas a Kylian, porque es un jugador increíble".

Francia es una de las favoritas para levantar el trofeo y Didier Deschamps se embarca en su último torneo al frente del equipo, lo ⁠que brinda a Mbappé una oportunidad inmediata para volver a centrar la atención en lo que mejor sabe hacer.

Si hay un escenario en el que Mbappé rara vez decepciona, ese es el Mundial, donde Francia se enfrentará también a Irak y Noruega en el Grupo I.

Ha marcado 12 goles en 14 partidos, lo que le deja a solo cuatro goles del récord histórico de ‌Miroslav Klose (16) y recuerda lo rápido que puede acallar a sus críticos.

Otro gol le situaría en lo más alto de la lista de máximos artilleros de Francia de todos los tiempos, junto al ya retirado Olivier Giroud (57).

Por su parte, Senegal llega al Mundial en un año turbulento en el que le ‌fue quitado el título de la Copa Africana de Naciones tras la polémica final ante Marruecos.

Pocas selecciones africanas clasificadas para la Copa del Mundo cuentan con ‌una plantilla más ⁠fuerte y amplia que la de Senegal este año, lo que ofrece la posibilidad real de otro gran logro para ​el continente en el torneo.

El partido tiene un atractivo extra por el hecho de que Senegal cuenta con una docena de jugadores nacidos en Francia en su plantilla.

Con información de Reuters