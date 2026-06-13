Quién es Brahim Díaz, el fenómeno de Marruecos que preocupa a la Selección de Brasil

Brahim Díaz, nacido en Málaga, España, se convirtió en una de las figuras más destacadas del Mundial 2026 en la Selección de Marruecos. Aunque su carrera comenzó en España, decidió representar a la selección marroquí, su país de origen familiar, y es una de las figuras más importantes de su Selección que complica a Brasil en el inicio del torneo.

Su historia futbolística tiene raíces familiares: su padre, Sufiel Abdelkader Mohand, nacido en Melilla, fue futbolista en Málaga aunque sin llegar a Primera División. Brahim, el mayor de cinco hermanos, fue formado desde pequeño por su propio padre y rápidamente se ganó el apodo de “el Messi malagueño” en 2007 por su talento precoz.

Tras destacar en las divisiones juveniles del Málaga, Brahim fue fichado a los 14 años por el Manchester City, donde Manuel Pellegrini, que ya lo conocía desde España, lo llevó a la Premier League. Debutó profesionalmente en 2016 con Pep Guardiola como entrenador y su nivel llamó la atención del Real Madrid, que lo contrató por 17 millones de euros más variables. En Madrid, la competencia por minutos era feroz, ya que el club estaba en la cima de Europa ganando Champions. Por eso, para que Brahim no perdiera ritmo, fue cedido al Milan, donde consiguió un logro histórico: ganó el Scudetto y pasó a ser el tercer jugador en ganar Premier League, LaLiga y Serie A, detrás de Cristiano Ronaldo y Danilo.

En 2023 volvió a vestir la camiseta blanca y se enfrentó a una decisión clave en su carrera internacional. Después de jugar con las selecciones juveniles de España bajo la dirección de Luis de la Fuente, hoy entrenador del equipo mayor, Brahim optó por Marruecos para asegurar continuidad y presencia en grandes competencias.

Este gesto no es aislado. Marruecos, que fue cuarto en el Mundial de Qatar 2022 y vive un fervor sin precedentes por el fútbol, cuenta con varios jugadores de la diáspora como Achraf Hakimi o Yassine Bounou, quienes también eligieron defender a los Leones del Atlas.

Según un análisis de Foot Mercato, en la Copa Africana hay 24 jugadores nacidos en España, el segundo país europeo en cantidad de convocados detrás de Francia, que lidera con 107. Esta tendencia refleja la importancia de la diáspora en el torneo.

El escritor marroquí Tahar Ben Jelloun destacó esta realidad en su columna titulada Fervor, donde elogió a Brahim Díaz y a la mayoría de jugadores de origen marroquí que representan al país: "¡Gracias, Brahim Díaz! La diáspora de Marruecos es formidable. El hecho de que la mayoría de jugadores de origen marroquí formen parte de los 'Leones' es una suerte. Aunque hayan nacido en España o en Holanda, llevan al país en el corazón y así lo celebran con un juego apasionado. Estos hijos de la emigración son una bendición para el país".

En esa misma columna, Ben Jelloun criticó la elección de Lamine Yamal, joven promesa del Barcelona, que optó por jugar para España en lugar de Marruecos: "Solo hay que mencionar un caso desafortunado, como es el de Lamine Yamal, de padre marroquí emigrado clandestinamente a España y madre originaria de Guinea Ecuatorial. Cedió a las presiones de su madre para no unirse a la selección marroquí, al revés que la mayoría de los jugadores de grandes clubes que han decidido portar la identidad familiar para jugar con los Leones".

Esta situación genera debate, ya que la incorporación de Yamal a Marruecos lo hubiera convertido en un candidato fuerte tanto para la Copa Africana —que ganó solo una vez, hace 50 años— como para el Mundial. Por ahora, el equipo de Walid Regragui no brilló en la fase de grupos y recibió silbidos tras empatar con Malí, pero en octavos Brahim anotó su cuarto gol consecutivo para dar el sufrido 1-0 sobre Tanzania, un rival con 101 puestos menos en el ranking FIFA.