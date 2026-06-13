Verr Haití vs. Escocia en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Escocia enfrenta a Haití.

El Mundial 2026 continúa sumando expectativas con el estreno de selecciones que buscan aprovechar al máximo el nuevo formato de 48 equipos. En ese contexto, Haití y Escocia se enfrentarán este sábado 13 de junio a las 22 (hora argentina) y protagonizarán uno de los partidos más importantes de la primera fecha del Grupo C, un duelo que puede resultar decisivo para las aspiraciones de ambos conjuntos de avanzar a la siguiente instancia.

La importancia del encuentro radica en que el grupo también está integrado por Brasil y Marruecos, dos selecciones que parten como favoritas para ocupar los primeros lugares. Por eso, tanto haitianos como escoceses saben que una victoria en el debut puede marcar el rumbo de su participación y mantener vivas las chances de clasificación antes de afrontar compromisos mucho más exigentes.

Por dónde ver Haití contra Escocia

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Haití y Escocia este sábado 13 de junio a las 22 (hora argentina) será transmitido por DSports, Flow, Paramount+ y TyC Sports.

Cómo llega Escocia al Mundial 2026

Escocia llega a la Copa del Mundo con la ilusión renovada tras regresar al torneo por primera vez desde Francia 1998. El equipo dirigido por Steve Clarke logró una clasificación muy celebrada y desembarca en Norteamérica mostrando señales positivas en sus últimos compromisos de preparación. Los británicos vienen de imponerse con autoridad en sus amistosos previos, en los que anotaron ocho goles y apenas recibieron uno, una muestra del equilibrio que han encontrado entre solidez defensiva y eficacia ofensiva.

Escocia vuelve a la copa tras 28 años.

Además, Clarke cuenta con varias alternativas en ataque gracias al buen momento de futbolistas como Lawrence Shankland y Che Adams. El entrenador escocés incluso enfrenta un dilema positivo al momento de elegir a sus delanteros titulares, algo poco habitual en una selección que históricamente ha sufrido para encontrar gol en las grandes competencias.

Así llega Haití a la Copa del Mundo

Por el lado de Haití, el regreso mundialista tiene un significado especial. La selección caribeña vuelve a disputar una Copa del Mundo después de más de cinco décadas y lo hace con la ilusión de convertirse en una de las sorpresas del certamen. Bajo la conducción del francés Sébastien Migné, el equipo mostró argumentos alentadores durante la preparación, incluyendo una contundente victoria por 4-0 sobre Nueva Zelanda.

Sin embargo, los haitianos también llegan con algunas dudas. En los amistosos previos sufrieron una ajustada derrota ante Perú y han debido convivir con dificultades logísticas derivadas de la compleja situación que atraviesa el país. A ello se sumó en las últimas horas una controversia por la camiseta oficial, luego de que la FIFA solicitara modificaciones en un diseño que rendía homenaje a un episodio histórico de la independencia haitiana.