Suecia y su DT se preparan para debut ante Túnez tras accidentado camino al Mundial

El entrenador de Suecia, Graham Potter, durante la conferencia de prensa

​Suecia se prepara para su primer partido del Mundial frente a Túnez, que se disputará el domingo en Monterrey, luego de ‌un camino largo y tortuoso ‌tanto para el equipo como para el seleccionador Graham Potter.

El elenco nórdico terminó último en su grupo de clasificación y necesitó la oportunidad que le brindó la repesca luego de su gran actuación en la Liga de Naciones para llegar a la fase final de la Copa del Mundo.

Potter tuvo un comienzo modesto como entrenador, pasando por los ​altibajos del fútbol de ⁠clubes antes de encontrarse a las puertas de su primer partido ‌en un Mundial.

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"Si alguien me hubiera dicho cuando empecé ⁠a entrenar a un grupo de ⁠estudiantes en la Universidad Met de Leeds que acabaría pasando por la cuarta división del fútbol sueco hasta llegar aquí, al Mundial, por supuesto ⁠que habría emprendido ese viaje. Es increíble", dijo a periodistas ​el sábado.

"Así que ahora me encuentro en un ‌momento en el que estoy muy ‌agradecido por la carrera que he tenido, por la vida que ⁠he tenido y por estar aquí ahora".

En octubre, Potter se lamía las heridas tras su destitución a principios de temporada por parte del West Ham United, cuando los suecos le llamaron tras despedir al ​entrenador Jon ‌Dahl Tomasson en medio de una pésima campaña de clasificación.

Sabiendo que contaba con el salvavidas de la Liga de Naciones, Potter aceptó el puesto y se puso rápidamente manos a la obra para simplificar el juego de los suecos, asegurándose ⁠de que todos conocieran sus funciones.

El equipo logró dos victorias en la repesca frente a Ucrania y Polonia que le dieron el pase al Mundial, donde se enfrentará a Túnez, Países Bajos y Japón en el Grupo F.

Potter dijo que los 26 jugadores de su plantilla están en forma y disponibles, lo que significa que podrá alinear a la temida pareja de ‌ataque formada por Viktor Gyokeres, autor del gol de la victoria en la repesca ante Polonia, y Alexander Isak.

"No los sustituiría por nadie", dijo el capitán de Suecia, Victor Lindelof. "Estoy muy contento de tenerlos a los dos".

"Estoy intentando recordar qué otros países hay (que tengan una dupla similar), pero ‌creo que son dos delanteros de primera clase, así que es increíble tenerlos en nuestro equipo".

Los delanteros se enfrentarán a la defensa de Túnez, que ‌no encajó ningún gol ⁠en su grupo de clasificación, pero Potter dijo que su equipo estará preparado para ese reto.

"Si no jugamos ​como sabemos, cualquier partido es difícil. Pero, al mismo tiempo, si jugamos bien y nos centramos en lo que sabemos hacer, entonces tenemos posibilidades de ganar", dijo.

Con información de Reuters