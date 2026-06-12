DT de Bosnia y Herzegovina lamenta enfoque pasivo en empate ante Canadá, pero dice estar satisfecho con el resultado

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo B - Canadá - Bosnia y Herzegovina

El director técnico de Bosnia y Herzegovina, Sergej Barbarez, dijo el viernes ‌que su selección "se ‌mostró pasiva y no supo aprovechar sus ocasiones" tras el empate a 1-1 ante Canadá en su primer partido del Grupo B del Mundial, aunque estuvo satisfecho con el resultado.

Bosnia y Herzegovina se adelantó en el marcador gracias ​a un golpe ⁠de cabeza del delantero Jovo Lukic, su ‌primer gol con la selección.

Pero una ⁠enérgica actuación en la segunda ⁠parte de los coanfitriones del Mundial dio lugar al empate en los últimos minutos, obra del ⁠delantero Cyle Larin.

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"Dejamos la iniciativa a los ​canadienses, jugamos con bloques bajos ‌y nos mostramos defensivos", dijo ‌Barbarez a periodistas.

Sin embargo, ambos equipos merecieron ⁠el punto y el resultado fue satisfactorio, agregó.

Barbarez elogió especialmente a su equipo ante un ruidoso público local, que animaba cada vez ​que Canadá ‌se lanzaba al ataque.

"Estábamos jugando un partido inaugural ante un estadio lleno, no quedaba ni un solo asiento libre, y el 80% de los aficionados eran ⁠canadienses. Es una presión enorme, y es un gran elogio para mi equipo no haber sucumbido a esa presión", dijo.

También se mostró esperanzado de que el delantero de 40 años Edin Dzeko, que se quedó en el banquillo, jugará en el ‌próximo partido del equipo ante Suiza en Los Ángeles. Bosnia y Herzegovina cerrará la fase de grupos frente a Qatar.

Una brillante intervención sobre la línea de gol del veterano Sead Kolasinac impidió ‌que Canadá empatara al comienzo de la segunda parte. Barbarez destacó la experiencia de Kolasinac y dijo que ‌esperaba ese ⁠tipo de jugadas del defensor.

"Espero que mantenga unido a todo el equipo, ​que lo lidere, y eso es lo que ha hecho hoy de manera excelente", sostuvo.

Con información de Reuters