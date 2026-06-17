Pronóstico y estadísticas de Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026

Pronóstico y estadísticas de Selección Argentina vs. Argelia por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026. Cómo saldrá Selección Argentina vs. Argelia.

La Selección Argentina pone en marcha la defensa de su corona en el Grupo J del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 cuando se enfrente este martes ante Argelia en el Kansas City Stadium. En una zona que completan Austria y Jordania, el conjunto albiceleste asume el debut con la responsabilidad de pisar fuerte desde el arranque para acomodarse en la cima y dar el primer paso hacia los dieciseisavos de final.

El elenco comandado por Lionel Scaloni llega como uno de los máximos aspirantes al título, sosteniendo la base de futbolistas consagrados que alcanzaron la gloria máxima. Enfrente estará el exigente combinado africano, un equipo caracterizado por su despliegue físico y transiciones rápidas que buscará agrupar sus líneas de manera inteligente para cortar los circuitos de juego y dar la gran sorpresa del grupo.

Las campañas previas de los dos seleccionados muestran la regularidad competitiva con la que desembarcan en la gran cita. Argentina llega al estreno mundialista sosteniendo un andar sólido e invicto en sus últimas diez presentaciones, producto de las exigentes Eliminatorias de la Conmebol y una preparación impecable, acumulando un registro de siete victorias y tres empates. El conjunto de Scaloni aceitó su funcionamiento en la recta final, cerrando sus amistosos con goleadas categóricas ante Zambia, Honduras e Islandia.

Por el lado de Argelia, el andar reciente expone un bloque colectivo consolidado y con alta efectividad en la confederación africana. En su decena de compromisos más recientes entre encuentros oficiales y amistosos de preparación, sumó seis triunfos, dos empates y dos derrotas. El cuerpo técnico de los Zorros del Desierto confía en esa buena racha de resultados para plantarle cara al campeón del mundo.

En la faceta ofensiva, el poderío argentino volvió a estar respaldado por la vigencia de su capitán Lionel Messi y la efectividad dentro del área de Lautaro Martínez, quienes lideraron la tabla de artilleros en los compromisos más recientes de la selección. Por el bando de Argelia, las llaves del gol pasaron principalmente por el desequilibrio de su emblema, Riyad Mahrez, acompañado por la peligrosidad de Amine Gouiri, convirtiéndose en las principales cartas a vigilar por la defensa nacional.

Ficha del partido: Argentina vs. Argelia