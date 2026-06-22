La formación de la Selección Argentina vs. Austria en el Mundial 2026.

Lionel Scaloni, el entrenador de la Selección Argentina, decide la formación para la segunda fecha del Mundial 2026 frente a Austria. Luego de la victoria por 3-0 contra Argelia en el debut con los tres goles de Lionel Messi, la "Albiceleste" quiere asegurar la clasificación a los 16avos de final con otro triunfo. Si consigue los tres puntos y posteriormente Jordania no derrota a los africanos, el vigente campeón sellará incluso el primer lugar del Grupo J.

Para este compromiso, en principio, habría un solo cambio: Nahuel Molina por Gonzalo Montiel en el lateral derecho. El resto del once sería el mismo que en el estreno, aunque no se descartan otras modificaciones. Es que Exequiel Palacios podría entrar por Alexis Mac Allister en el mediocampo, Nicolás González por Thiago Almada como extremo izquierdo y Julián Álvarez por Lautaro Martínez para acompañar a "Leo" en la delantera.

La posible formación de la Selección Argentina vs. Austria en el Mundial 2026

De esta manera, Scaloni optaría de arranque por el esquema táctico habitual del 4-4-2 con los siguientes intérpretes: Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Cómo ver Argentina vs. Austria en el Mundial 2026: hora, TV en vivo y streaming

La Selección Argentina enfrentará a Austria el lunes 22 de junio a las 14 (hora argentina) en el Estadio Dallas de Estados Unidos, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. El árbitro será el egipcio Amin Mohamed Omar.

Televisión en vivo:

Telefe (Televisión abierta).

(Televisión abierta). TV Pública (Televisión abierta).

(Televisión abierta). DirecTV / DSports (Cable / Satelital).

(Cable / Satelital). TyC Sports (Cable).

Plataformas de streaming:

Disney+.

DSports.

TyC Sports Play.

MiTelefe.

TV Pública (vía su canal oficial de YouTube en vivo).

Messi y De Paul, los amigos que irán otra vez desde el inicio.

El cronograma de la Selección Argentina en el Mundial post Austria

Tras el partido, se dará la vuelta inmediata de Dallas al hotel de Kansas City (unos 820 kilómetros) el mismo lunes 22 y habrá entrenamientos hasta el viernes 26, cuando la delegación albiceleste viajará otra vez a Texas para afrontar el tercer encuentro contra Jordania, el sábado 27 desde las 23.

Aún está en evaluación si habrá un vuelo chárter esa misma madrugada del 27, dado que el cotejo es muy tarde, o si viajarán con una jornada de anticipación el 26 para ya pasar la noche en Texas. Si bien el Seleccionado dependerá de los resultados, la idea inicial es permanecer en el hotel de Kansas al menos hasta los hipotéticos cuartos de final.