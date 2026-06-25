Qué pasa si Ecuador gana, pierde o empata contra Alemania en el Mundial 2026.

La Selección de Ecuador, dirigida por el argentino Sebastián Beccacece, se juega la última ficha para seguir con vida en el Mundial 2026. Enfrente estará nada menos que Alemania, tetracampeón, uno de los favoritos a quedarse con el título y líder asegurado del Grupo E. De hecho, el conjunto liderado por Julian Nagelsmann podría hacer rotaciones en la formación y colocar de arranque a algunos futbolistas que son habitualmente suplentes.

La cuestión es que los tres resultados posibles del compromiso cambiarán por completo la situación del combinado sudamericano en esta Copa del Mundo. Hasta el momento, la "Tricolor" viene decepcionando de acuerdo a las expectativas en la previa del certamen, ya que había terminado segundo en las Eliminatorias. Es que en el debut perdió por 1-0 frente a Costa de Marfil sobre la hora. En tanto, en la segunda presentación, no pasó del 0-0 ante la débil Curazao. Sin goles a favor y con el juego en deuda, Ecuador irá por la hazaña contra el "mix" de la potencia Alemania en la tercera y última jornada de la zona.

Qué pasa si Ecuador gana, pierde o empata contra Alemania en el Mundial 2026

Si gana

Si la "Tri" sorprende y derrota al tetracampeón, llegará a los 4 puntos y deberá esperar que Costa de Marfil pierda ante Curazao para clasificar automáticamente como segundo. Si los africanos empatan o ganan su partido, Ecuador quedará tercero.

En el caso de igualdad de Costa de Marfil, tendrían los dos 4 puntos, pero el "desempate olímpico" por el enfrentamiento entre sí les daría el boleto a los africanos, que derrotaron a los sudamericanos por 1-0. Si Ecuador queda tercero, deberá esperar el final total de la fase de grupos para conocer si avanzará a los 16avos de final como uno de los 8 mejores terceros entre las 12 zonas.

Si pierde

Quedará eliminado de la Copa del Mundo.

Si empata

Acumulará 2 puntos y estará casi eliminado. Si bien matemáticamente aún tendrá vida hasta que culminen todos los Grupos, es casi imposible clasificar como tercero con tan sólo dos unidades. Incluso, hasta podría quedar cuarto si Curazao da el batacazo frente a Costa de Marfil y allí sí Ecuador estaría directamente afuera del torneo.

La tabla de posiciones del Grupo E, antes de Ecuador vs. Alemania

Alemania 6 puntos en 2 partidos (+7 de diferencia de gol). Costa de Marfil 3 puntos en 2 partidos (0). Ecuador 1 punto en 2 partidos (-1). Curazao 1 punto en 2 partidos (-6).

Cómo ver Ecuador vs. Alemania en Argentina: hora, TV en vivo y streaming

Qué pasa si Ecuador gana, pierde o empata contra Alemania en el Mundial 2026.

El encuentro se disputará hoy jueves 25 de junio a las 17 horas de Argentina en el estadio MetfLife de Nueva Jersey (Estados Unidos). Podrás seguir la transmisión en vivo por televisión en los canales TyC Sports, Telefe y DSports. En tanto, el streaming online irá por MiTelefe, DGO, TyC Sports Play, Personal Flow y Telecentro Play.