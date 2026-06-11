Mundial gratis: el local de comida que transmitirá todos los partidos y tiene ofertas especiales para disfrutar.

En el marco del inicio del Mundial 2026, muchas personas hicieron inversiones para poder disfrutar de los partidos: compraron televisores nuevos, actualizaron el pack fútbol o incluso mejoraron las instalaciones de su casa para verlo cómodamente. Sin embargo, no hay nada como vivir los partidos de Argentina en comunidad y sentir la euforia colectiva, por eso la Ciudad de Buenos Aires se llenó de lugares que trasmitirán los partidos en vivo. Entre ellos, está Kentucky, la famosa cadena de pizzerías que se suma a la fiebre mundialista.

Los 41 locales de Kentucky transmitirán todos los partidos del Mundial, 27 en CABA, 13 en Provincia de Buenos Aires y 1 en Salta. La propuesta es posicionarse como el punto de encuentro para vivir los partidos en comunidad, reuniendo amigos y familias alrededor de la clásica pizza al molde.

Mundial gratis: el local de comida que transmitirá todos los partidos y tiene ofertas especiales para disfrutar.

Promos para disfrutar de los partidos del mundial en Kentucky

Para quienes se acerquen a cualquiera de las sucursales para disfrutar de los partidos, podrán aprovechar descuentos para consumir en el local. En esta ocasión, los locales optaron por su promociones: 1 pizza grande de jamón y morrones + jarra de cerveza de 1 litro a $25.900. Luego, para aumentar la fiebre mundialista y la ilusión por la cuarta copa, los días que juega Argentina habrá 2x1 en chopp de cerveza, extendido todo el día.

Otros descuentos para disfrutar de gastronomía en el mundial

En los locales de Chicken Chill no habrá transmisión en locales, pero si cuenta con promociones exclusivas en apps de delivery para los días de partido, inspiradas en “La Cuarta”, la ilusión por la cuarta estrella: 4x3 Sandwich Bacon Simple + Papas regulares, y 4x3 Sandwich Classic Simple + Papas Regulares (Válido únicamente en salón)



Por su parte, Sbarro tampoco tendrá transmisión en locales, pero cuenta con una promoción exclusiva en apps de delivery bajo el concepto “Tu Perfect Match”: pizza mitad y mitad combinando cualquiera de los 5 sabores disponibles, con 25% OFF: NY Cheese, NY Chicken Ranch, NY Pepperoni, NY Meat Delight, NY Full Onion.