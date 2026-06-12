Se le complicó el inglés: el blooper de Sampaio en México vs. Sudáfrica

El árbitro logró que el partido ingrese en un récordo al expulsar a tres jugadores

La cuenta regresiva llegó a cero y el Mundial dio comienzo con un interesante partido que expuso la victoria de México frente a Sudáfrica con los tantos de Quiñones y Jiménez. Sin embargo, lo particular de los +90 minutos quedó en manos de Wilton Sampaio, que ofició como referí principal, y le tocó hablar en inglés para comunicar la expulsión en el conjunto visitante. Sus palabras se viralizaron en las redes debido a que fue muy poco claro con el mensaje.

A los 82 minutos, cuando quedaba poco y nada para el final del partido inaugural, Themba Zwane comete una infracción cuando intentaba sacarse de encima a un adversario. Lo que el VAR advierte es que hubo un golpe y esto provocó que el árbitro sea convocado para determinar su salida del campo de juego. Por ende, se registraba la segunda expulsión y la generación de varios problemas para el conjunto africano.

"Attacker number 11, committed foul play… arm direct in the face of the defender… Decisión tiro libre directo, tarjeta roja y todo”, expresó Wilton Sampaio, mientras los jugadores de Sudáfrica se quedaban con la boca abierta y con una clara sensación de confusión en su rostro. Esto fue producto de que no lograban entender la determinación sobre su compañero.

Una duda que quedó totalmente despejada cuando el árbitro se acercó al jugador y elevó la tarjeta roja por los aires. Rápidamente, las redes sociales tomaron el clip del momento y lo comenzaron a viralizar con el fin de resaltar la falta de práctica del profesional. Es que la FIFA obliga a los árbitros a practicar un idioma neutral con el fin de que todos los jugadores puedan recibir de manera clara y precisa las indicaciones de campo.

“Está peor que yo, eh, me parece que estoy mejor, mira lo que te digo”, expresó Carlos Tevez en ESPN, que en este Mundial oficiará de comentarista junto a Kun Agüero y Marcelo Gallardo. Esto en referencia a una vieja entrevista que dio cuando era jugador del Manchester United y quiso comunicarse en inglés para atender a los medios locales.

¿Qué castigo tienen las tarjetas rojas en el Mundial?

Las expulsiones en los mundiales disponen del mismo castigo que en los torneos regulares de selecciones como en los de clubes. El jugador que vio la roja debe cumplir al menos una fecha de suspensión, pero la misma quedará sujeta a lo que el tribunal de disciplina determine dependiendo de la acción que generó la sanción. En caso de que sea considerada de gravedad, se determinará que el sancionado cumpla más de una jornada.

En el caso de César Montes, Sphephelo Sithole y Themba Zwane, de momento no fueron informados, pero tienen la confirmación de que se perderán los duelos frente a Corea del Sur y República Checa. Con el correr de las horas, la FIFA emitirá un comunicado y avisará a las federaciones cuál es el castigo por la determinación que fue expresada por el VAR y Wilton Sampaio.

¿Cómo sigue la agenda del grupo 1?

La segunda fecha se encuentra programada para el jueves 18 de junio. El primer partido va a ser entre República Checa y Sudáfrica, que se encuentra obligada a ganar para soñar con al menos la clasificación como mejor tercero a los 16 avos. Mientras que México buscará asegurarse el pase de ronda frente a Corea del Sur. El hecho de haber conseguido la victoria en el primer duelo le da cierta tranquilidad e ilusión para romper la barrera del cuarto partido en los mundiales.