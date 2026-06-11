México ilusiona con un sólido triunfo 2-0 ante frágil Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial

Raúl Jiménez de México celebra el segundo gol ante Sudáfrica

Con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, la selección de México derrotó el jueves 2-0 a Sudáfrica en ‌la inauguración del Mundial en ‌el Estadio Azteca, en un partido que estuvo marcado por la expulsión de tres futbolistas.

El cuadro de Javier "Vasco" Aguirre, anfitrión del torneo junto con Estados Unidos y Canadá, comenzó con hambre de gol desde el pitido inicial y en el minuto 4 pudo marcar el primer tanto, en una jugada por derecha de Ismael Reyes que el delantero Jiménez remató ​raso y potente, para ⁠que el meta sudafricano Williams sacara el balón con una gran ‌estirada.

La presión inicial se tradujo en un primer gol ⁠tempranero que ayudó a calmar los ánimos ⁠del equipo y la afición. A los 9 minutos, en un grosero error defensivo de los Bafana Bafana, Erik Lira robó la pelota en la ⁠frontal del área y la cedió al colombiano naturalizado mexicano Quiñones, ​que no perdonó.

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Lo volvió a intentar sin éxito ‌Quiñones con un tiro desde fuera ‌del área 10 minutos más tarde, mientras Sudáfrica trataba de encontrar ⁠su lugar sobre el césped, jugando con agresividad pero sin ideas ofensivas.

En una de las pocas ocasiones en las que llegó al área de México, en el minuto 38, Lyle Foster remató desviado de cabeza un ​centro desde ‌la izquierda, muy lejos de la meta defendida por Raúl Rangel.

Quiñones pudo anotar el segundo a tres minutos del final del primer tiempo, pero su disparo -tras recibir un pase atrás de Brian Gutiérrez- pegó en la base del poste izquierdo del meta ⁠Ronwen Williams.

Comenzó la segunda mitad como la primera, con un México más agresivo que el rival. En los primeros segundos, los aztecas tuvieron una clara ocasión en otro fallo garrafal de la retaguardia sudafricana que no pudo aprovechar Álvaro Fidalgo.

Poco después, un pase filtrado de Roberto "El piojo" Alvarado dejó solo a Gutiérrez en su camino hacia la portería contraria y el defensa Sphephelo Sithole ‌lo derribó.

Al ser el último hombre, el árbitro le mostró la tarjeta roja y la superioridad numérica dejó el camino libre a México para rematar la faena con más de 40 minutos por jugar.

En el minuto 67, instantes después de salir al campo Gilberto Mora, que con 17 años es ‌el futbolista más joven del Mundial, Alvarado se sacó de la chistera un centro medido desde la derecha que Jiménez no perdonó en el segundo palo.

Con la diferencia ‌de dos goles, ⁠la recta final del compromiso podría haber sido un camino de rosas para los locales, que además vieron cómo el ​árbitro expulsaba al sudafricano Themba Zwane en el minuto 84, pero en tiempo de descuento vio también la roja el zaguero mexicano César Montes por una falta fuera del área.

Con información de Reuters