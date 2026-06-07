Jugará su último Mundial con Croacia: qué edad tiene Luka Modric

El croata nuevamente portará la cinta de capitán de su equipo nacional en una copa del mundo.

La presencia de un certamen internacional como un Mundial no es algo menor en la carrera de un jugador que fue convocado por su país para disputarlo. Un caso más que emblemático es el de Luka Modric, que fue confirmado en la nómina de Croacia y que permite señalar que se trata de la última oportunidad que tendrá en su extensa carrera como profesional de sumar minutos en este tipo de competiciones.

Su recorrido comenzó en la temporada 2003 con la camiseta del Dinamo Zagreb, luego pasó al Zrinjski Mostar, más tarde desembarcó en el Zapresic y de ahí al Tottenham. En este último se destacó al punto que el Real Madrid apareció en el horizonte para quedarse con su ficha. Un ciclo plagado de consagraciones que culminó en la temporada 2025 y que le dio la chance de fichar por el Milan de Italia.

En lo que respecta al plano de selecciones, Luka Modric recibió un llamado para ser nuevamente el capitán y el conductor de Croacia en el Mundial que comenzará dentro de unos días. Lo particular es que esta convocatoria se da a los 40 años y en la previa de su cumpleaños número 41. No hay duda de que se trata de todo un ejemplo de profesionalismo que le permite mantener su nivel al punto que es clave en los partidos.

El calendario del certamen organizado por FIFA expone que el conjunto croata se tendrá que medir con Inglaterra en la tarde del miércoles 17 de junio. Mientras que el 23 del mismo mes sumará minutos frente a Panamá y cerrará la fase de grupos contra Ghana en la tarde del domingo 27. El equipo es un claro favorito, junto a la delegación inglesa, para disputar los 16avos de final.

Si se hace un repaso de la carrera de Luka Modric, se puede apreciar que disputó el Mundial de Alemania del 2006, donde sumó dos presentaciones en la fase de grupos, y en Brasil del 2014 estuvo presente en las tres jornadas de la primera ronda. Mientras que en Rusia 2018 fue la gran figura de un equipo que hizo enormes méritos para alcanzar la final, pero no pudo ante una Francia de gran nivel. Y Qatar 2022 fue partícipe de los siete partidos donde llevó a su equipo a ocupar el lugar del tercer puesto.

Los otros jugadores de 40 años que estarán en el Mundial

Por otro lado, se debe considerar que Alemania decidió convocar a Manuel Neuer para que esté presente en la delegación y hasta se menciona que podría comenzar atajando como titular. Lo particular es que no hay una consideración hacia los servicios de Oliver Baumann, que ocupó el puesto en gran parte de las eliminatorias. Un llamado que despertó varias críticas.

Otro arquero que disputará el Mundial con una gran experiencia es Memo Ochoa, que cumplirá 41 años el próximo 13 de julio. Hasta el momento, sus registros hablan de 152 presentaciones internacionales y este año quiere que México alcance el famoso quinto partido dentro del campeonato. Otro jugador que sumará minutos es Edin Dzeko, que buscará darle a Bosnia la esperanza de hacer una gran presentación que lo permita consagrarse como una leyenda.