Lukaku vuelve con todo y marca su gol número 90 con Bélgica en triunfo 2-0 sobre Croacia

Amistoso internacional - Croacia vs Bélgica

Romelu Lukaku celebró su regreso a la selección belga con su gol número 90 ‌como internacional en ‌la victoria 2-0 a domicilio ante Croacia en un partido amistoso de preparación para el Mundial disputado el martes.

El capitán Youri Tielemans aprovechó un error defensivo para marcar el primer gol en la etapa inicial, mientras que Lukaku, máximo ​goleador histórico de ⁠Bélgica, anotó en la jugada final del ‌partido en su primer encuentro con la ⁠selección en 12 meses.

Lukaku, de ⁠33 años, sacó un potente disparo para empezar a borrar una pésima campaña a nivel de clubes ⁠con el Napoli, donde no fue ​titular en ningún partido en toda ‌la temporada y sufrió una ‌lesión en el tendón de la corva.

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El ⁠encuentro brindó a los seleccionadores de ambos equipos la oportunidad de alinear a gran parte de sus plantillas para el Mundial. Croacia utilizó ​10 suplentes ‌y Bélgica dio entrada a Lukaku para una breve aparición en los últimos 18 minutos.

Hans Vanaken, otro de los ocho suplentes que utilizó Bélgica, remató de cabeza ⁠un tiro de esquina de Tielemans en el minuto 74 y el balón dio en el larguero.

El croata Ante Budimir también estrelló un balón en el larguero en la segunda parte, mientras que Luka Modric vio cómo Thibaut Courtois le negaba el gol ‌antes del descanso con una gran parada.

Croacia disputará otro partido de preparación contra Eslovenia en Varazdin el domingo, mientras que Bélgica recibirá a Túnez en Bruselas el sábado.

En el Mundial, Bélgica comenzará su andadura ‌en el Grupo G contra Egipto en Seattle el 15 de junio, antes de enfrentar a Irán y ‌Nueva Zelanda. ⁠El primer partido de Croacia en el Grupo L será contra Inglaterra en ​Dallas el 17 de junio, antes de medirse con Panamá y Ghana.

(Escrito por Mark Gleeson en Ciudad del Cabo. Editado en español por Javier Leira)