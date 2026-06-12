Estados Unidos vs. Paraguay: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de la fecha 1 del Mundial 2026, según la IA

Este viernes 12 de junio, el combinado de Estados Unidos, anfitrión del Mundial 2026, se enfrentará a la Selección de Paraguay en la primera fecha del Grupo D. El encuentro será a las 22 hs (hora argentina) en Los Angeles Stadium.

Mientras el conjunto norteamericano carga con la presión de ser local y la necesidad de consolidarse futbolísticamente, la Albirroja regresa al torneo más importante del fútbol después de 16 años fuera de la Copa del Mundo.

Estados Unidos vs. Paraguay: quién gana el partido según la inteligencia artificial

Tras analizar estadísticas de juego de ambas selecciones, antecedentes históricos y el rendimiento de sus jugadores, la inteligencia artificial estableció que el gran ganador de la primera fecha del Grupo D este viernes será Estados Unidos. Según la IA, sería un partido ajustado que podría terminar 1-0 o 2-1 con la victoria norteamericana.

Las predicciones señalan que el combinado estadounidense, dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, tiene un 52% de probabilidades de quedarse con la victoria, frente a un 23% de opciones para Paraguay, mientras que hay un 25% de probabilidad de que el encuentro finalice en empate.

La Selección de Estados Unidos obtendría la victoria este viernes ante Paraguay

Y es que Estados Unidos finalizó en el puesto 17 del ranking de la FIFA y es el equipo mejor clasificado del Grupo D, mientras que Paraguay ocupa el puesto 41 entre las 48 selecciones del torneo y es el conjunto peor ubicado en una zona en la que también figuran Australia y Turquía.

Si bien el historial general entre ambos es extremadamente parejo, la inteligencia artificial inclina la balanza hacia los norteamericanos por su plante, compuesto de futbolistas internacionales y el factor de localía que suele jugar a favor en los combinados.

Desde el punto de vista táctico, la IA señala que la propuesta de presión alta y transiciones veloces que pregona Pochettino, liderada por la ofensiva de Christian Pulisic y la referencia de área de Folarin Balogun, será la clave para romper la estructura defensiva de Paraguay.

Mientras que el conjunto de Gustavo Alfaro, fiel a su estilo, opondrá resistencia mediante un bloque bajo muy compacto y la fortaleza aérea de pilares como Gustavo Gómez. No obstante, la sensible baja por lesión de Julio Enciso reduce drásticamente las herramientas de contragolpe de la Albirroja, factor que para las predicciones es determinante.

Fixture del Grupo D durante el Mundial 2026