Paraguay espera un debut complejo ante EEUU con la ilusión intacta, dice DT Alfaro

El seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, durante la rueda de prensa

Paraguay enfrentará ​el viernes a Estados Unidos en el Mundial sabiendo de la complejidad del debut ante un anfitrión que ha trabajado mucho tiempo ‌para destacar, pero con la ‌ilusión de competir de igual a igual con cualquier rival, dijo el entrenador Gustavo Alfaro.

El conjunto "albirrojo" llega al Mundial tras una ausencia de 16 años con el peso de una afición ansiosa, y a pocas horas del debut, Alfaro dijo el jueves que tenía muy presente la jerarquía de su oponente.

"Es complejo enfrentar a un organizador, pero en este caso ​también es complejo ⁠porque Estados Unidos es un gran equipo. Tiene esa combinación de equipo ‌de posesión con verticalidad, tienen ideas muy acabadas de ⁠cómo gestionar los movimientos de ataque, tienen ⁠una idea muy clara de lo que pretenden", señaló.

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"Pero confiamos en las capacidades que tenemos, en el trabajo que hemos hecho, en el talento de ⁠nuestros jugadores (...) vinimos con esa ilusión, esa determinación de competir, jugar ​más allá de las eventuales superioridades que pueden tener ‌los rivales", agregó el DT argentino ‌en rueda de prensa.

Los equipos se medirán por el Grupo D, ⁠que también integran Turquía y Australia, en el Estadio de Los Ángeles.

Alfaro dijo que el delantero Julio Enciso se está recuperando de una lesión muscular que sufrió la semana pasada en el amistoso contra Nicaragua en ​Asunción y que ‌terminará de evaluarlo en las próximas horas.

"Está muy bien, ha cumplido todos los pasos que tenía que cumplir (...) tenemos buenas sensaciones, así que vamos a esperar", señaló sobre la posible titularidad del jugador del Racing de Estrasburgo francés, uno de los pilares ⁠de la ofensiva paraguaya.

"MIRAMOS NUESTRAS CICATRICES"

Alfaro se refirió a la carga emocional de los jugadores momentos después de que el mediocampista Diego Gómez se quebrara por la emoción mientras aseguraba que se esforzaría al máximo para dar una alegría a la afición paraguaya.

"Acá hay gente que no conoce la lucha que tuvieron ellos, desde que empezaron a jugar hasta que se pusieron la camiseta ‌de la selección", dijo Alfaro.

Gómez, jugador de Brighton de Inglaterra, tenía siete años cuando Paraguay jugó su último Mundial.

"Ellos vienen de una lucha muy fuerte, de un montón de sinsabores, de no encontrar respuesta (...) lograron seguir luchando y conseguir una clasificación después de 16 años cuando parecía que todo era imposible", ‌dijo Alfaro. "Y cuando pasamos a ese estado de algarabía, de ilusión, nos moviliza la ilusión".

El técnico, que ganó fama por sus frases motivacionales, aseguró finalmente que ‌el equipo luchará ⁠para honrar ese camino.

"Ellos no llegan acá por un contrato, por la plata, ellos llegan acá por amor, por lucha. ​Habrá a otros que los caminos les habrán sido más fáciles. Ahora, cuando nosotros miramos nuestras cicatrices, las miramos con orgullo, porque es todo lo que nos costó llegar acá", remarcó.

Con información de Reuters