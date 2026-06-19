Estados Unidos vs. Australia: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de la fecha 1 del Mundial 2026, según la IA

Estados Unidos vs. Australia: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de la fecha 2 del Mundial 2026, según la IA

La Selección de Estados Unidos se enfrentará al combinado de Australia este viernes 19 de junio a las 16:00 horas (horario de Argentina) en el Estadio de Seattle. Se trata de uno de los partidos más llamativos del Grupo D del Mundial 2026, ya que quien logre imponerse dejará prácticamente sellada su clasificación a los dieciseisavos de final.

En detalle, el combinado norteamericano venció con un categórico 4 a 1 a Paraguay, mientras que los oceánicos hicieron lo propio superando por 2 a 0 a Turquía.

Quién gana Estados Unidos vs. Australia, según la inteligencia artificial

De acuerdo con el análisis predictivo y el procesamiento de datos estadísticos de la Inteligencia Artificial, el ganador del partido será Estados Unidos. El algoritmo proyecta un escenario favorable para el seleccionado anfitrión, otorgándole una probabilidad de victoria superior al 55%, frente a un 23% destinado a un triunfo de Australia y un 22% de chances para el empate.

Para la IA la Selección de Estados Unidos será la gran ganadora del encuentro

De acuerdo a la IA, la victoria se daría por la diferencia de jerarquía individual que existe entre ambos planteles. Estados Unidos cuenta con futbolistas asentados en las ligas más competitivas de Europa, en la primera fecha, el delantero Folarin Balogun ratificó su gran presente con un doblete y se perfila como la principal amenaza ofensiva.

A él se suma el desequilibrio de Giovanni Reyna, autor de un gol de notable factura técnica ante Paraguay, y la solidez en la mitad de la cancha que aportan figuras de roce internacional. Este potencial en ataque le confiere a los dirigidos por el seleccionado local un volumen de juego que la defensa australiana difícilmente pueda neutralizar durante los noventa minutos.

Por el lado de Australia, el análisis reconoce su orden táctico y su fortaleza física, virtudes que le permitieron batir a Turquía con goles de Nestory Irankunda y Connor Metcalfe. Sin embargo, los antecedentes previos en amistosos exponen que, ante rivales de mayor dinámica y posesión, el conjunto oceánico suele replegarse excesivamente, lo que reduce sus posibilidades de contragolpe.