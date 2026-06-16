EEUU no subestima a Australia a pesar de comentarios de "analistas" que le dan amplio favoritismo

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Rueda de prensa en Estados Unidos

Estados Unidos se niega a dar por hecho que el partido del viernes frente a Australia, ‌correspondiente al Grupo D ‌del Mundial y que se disputará en Seattle, vaya a ser fácil, y el extremo Tim Weah dijo que los estadounidenses están centrados en la preparación y no prestan atención a los comentarios externos.

El analista de CBS Sports y exjugador de la MLS Mike Grella describió el partido como un "trámite" para ​Estados Unidos y ⁠calificó a Australia como "el equipo más débil del grupo".

El exfutbolista ‌local Landon Donovan, ahora analista de Fox Sports, ⁠pronosticó antes del torneo que los ⁠Socceroos acabarían últimos y calificó al seleccionador Tony Popovic de "presuntuoso".

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Sin embargo, Weah dijo que esos comentarios no influyen en la estrategia ⁠de la selección estadounidense.

"Para mí, todo eso son tonterías", ​dijo Weah a los periodistas el martes ‌en la concentración del equipo en ‌Irvine. "Si nos fijamos en la selección australiana, es un ⁠equipo joven con mucha garra, mucho coraje y muchas ganas, igual que nosotros".

"Así que los respetamos igual que respetaríamos a cualquier otro rival. No sé qué pretenden los medios de ​comunicación, pero ‌la verdad es que no nos centramos en eso. Nos centramos en la perspectiva general y en hacer lo que tenemos que hacer como equipo para estar preparados".

Australia llegará a Seattle llena de confianza tras ⁠comenzar su camino con una sorprendente victoria por 2-0 sobre Turquía, basada en una actuación defensiva disciplinada y en momentos de ataque certeros.

El centrocampista estadounidense Sebastian Berhalter dijo que los Socceroos ya habían demostrado que sería difícil marcarles.

"Se vio que fue complicado para Turquía, obviamente. Les costó mucho desmontar su defensa", dijo. "Estuvieron realmente bien. Sinceramente, ‌me encantó cómo defendieron. Actuaron como un bloque y lo dieron todo. Lo hicieron muy bien. Va a ser un gran partido".

Estados Unidos también está evaluando el estado físico de Christian Pulisic, que fue sustituido en el descanso de su victoria por 4-1 ‌ante Paraguay en el partido inaugural debido a un problema en la pantorrilla. El delantero está siendo analizado día a día.

Weah dijo ‌que Pulisic parecía ⁠estar recuperándose bien.

"A mí me ha parecido que estaba como siempre", dijo Weah. "Tiene un aspecto normal, ​parece en forma. Recibió un pequeño golpe, así que ha estado con los preparadores físicos... pero creo que estará listo para el partido".

Con información de Reuters